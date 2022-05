Alessia Cammarota, la ricordate a UeD? Scomparsa dalle scene dopo l’atroce perdita

By

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, recentemente si è sfogata sui social a causa di una perdita molto dolorosa.

tAlessia Cammarota oggi fa l’influencer ed ha una relazione con Aldo Palmieri, anche lui volto noto del dating show.

Chi è Alessia Cammarota

Nata a Napoli nel 1990, Alessia Cammarota è stata una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo aver vissuto tutta la sua adolescenza a Napoli, si trasferì a Roma dove attualmente si dedica alla sua famiglia.

Prima gestiva un centro estetico. Lunghi capelli biondi, viso pulito, la Cammarota è rimasta nel cuore degli spettatori e dei fan del longevo dating show. Del resto, Aldo Palmieri ed Alessia Cammarota sono considerate come una delle coppie più amate, tra quelle che si sono formate a UeD. Una relazione costellata da alti e bassi.

L’ex tronista, infatti, prima di corteggiare Aldo aveva fatto la corte a Francesco Monte. Aldo scelse Alessia anche se arrivavano tante segnalazioni sul suo conto.

Questi sono gli alti, per quanto riguarda i bassi, invece, la loro relazione subì una battuta d’arresto quando lui la tradì. Nonostante questo, Alessia Cammarota decise di perdonarlo.

Lo sfogo dopo la triste perdita

Oggi la coppia ha due bambini. Il terzo figlio stava per arrivare ma, purtroppo, la gravidanza è stata interrotta bruscamente. Ecco perché l’ex corteggiatrice ha scelto di annunciarlo pubblicamente sui social esordendo così:

“Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, da soli. Speriamo capirete”.

Benché lei stessa abbia chiesto riservatezza, in quell’occasione, la Cammarota ricevette comunque un sacco di richieste da parte dei followers. In particolare, volevano sapere se e quando avrebbero rimesso in cantiere un terzo bambino.

Al che, Alessia Cammarota ha scelto di sfogarsi. Sempre attraverso i suoi social, ha affermato di essersi sentita sbagliata a causa dell’insistenza di quelle domande. Delle domande che non si fanno ad una donna che ha appena subito una interruzione di gravidanza.

“Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio”.

Queste le parole con cui ha concluso il suo discorso di sfogo. Una richiesta ai suoi followers affinché possa elaborare il suo lutto, così come fanno le persone normali, che non sono sotto i riflettori. La vicenda risale ad ottobre 2021.

