Torta soffice alle susine, ti chiederanno in ginocchio la ricetta: che squisitezza!

La torta soffice alle susine è ricetta facile e veloce, assolutamente buonissima da preparare in casa, per una deliziosa colazione o per la merenda golosa dei nostri cari.

Le susine sono un frutto con poche calorie ma ricche di minerali e vitamine, cos’ saporite appena arriva la loro stagione non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola.

Torta soffice alle susine

L’arrivo delle susine è un invito alla preparazione di morbidi e gustosi dolci, come la torta soffice di susine, una vera delizia per il palato. Perfetta per la colazione, per iniziare la giornata con una carica in più è l’ideale per la merenda dei ostri figli.

Se la portate in tavola alla fine di una cena tra amici, oltre al bis le vostre amiche non potranno cedere alla tentazione di chiedere la ricetta!

Vediamo quali sono gli ingredienti per preparare questa bontà, e i passaggi necessari per farla.

Ingredienti torta soffice alle susine

150 grammi farina

50 grammi di frumina o amido di mais

800 grammi di susine

250 grammi zucchero

50 grammi di burro

2 uova

1 fiala di estratto di vaniglia o 1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo per la copertura

Preparazione