“Squalificato”, la notizia è arrivata poco fa: deve abbandonare l’Isola dei famosi

A L’Isola dei Famosi le sorprese ma anche i colpi di scena non mancano mai. Nelle scorse ore, è arrivata una drammatica notizia che ha scosso l’intero pubblico di Canale 5: scopriamo cosa è accaduto in Honduras poco fa.

Nelle scorse ore, è arrivata una terribile notizia che riguarda uno dei protagonisti principali de L’Isola dei Famosi 2022. Per il pubblico si tratta davvero di un brutto colpo, ma il naufrago potrebbe essere squalificato, cattive notizie: scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, naufrago squalificato? Ecco cosa è accaduto

Purtroppo, un naufrago de L’Isola dei Famosi rischia di uscire dal gioco perché potrebbe essere squalificato molto presto. Ma sapete di chi stiamo parlando? Lui è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione.

Si tratta di Blind, ma per quale motivo è a rischio eliminazione? Semplice, nei giorni scorsi, i telespettatori più attenti hanno notato un clamoroso dettaglio, ovvero che nei vari daytime del reality, il giovane rapper non è mai comparso.

Dalla “misteriosa” sparizione del naufrago, il pubblico si è insospettito e ha cercato di indagare. Ma la risposta ce l’ha data Alvin che nel corso di una puntata ha spiegato il perché dell’assenza del naufrago:

“Non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata”.

Fortunatamente non è grave la situazione, ma lui preferisce bloccare un attimo questa sua esperienza per essere sotto osservazione con i medici de L’Honduras: scopriamo di più.

Blind verso la squalifica? Impensabile: tutta la verità

Sappiamo che attualmente Blind si trova sotto controllo da un’equipe di medici specializzati a causa di un infortunio abbastanza pesante. Secondo i più esperti de L’Isola dei Famosi, la sua assenza andrebbe contro il regolamento del reality.

E’ già diverso tempo che il giovane rapper si trova in Honduras ma senza partecipare attivamente alle sfide e alle dinamiche del reality, proprio per questo, sui social in molti si sono scagliati contro di lui.

Purtroppo, la sua assenza è legata ad un casuale imprevisto, ma cosa potrebbe accadere? Non sappiamo se verrà squalificato o meno ed è proprio per questo che non ci i resta che aspettare la prossima messa in onda per vedere se la conduttrice tirerà fuori questo discorso proprio come ha fatto il popolo del web, che non si è affatto risparmiato.