“Sbattuta fuori dalla cognata”, clamoroso: scoppia la rissa con Charlene di Monaco

Scoppia la faida nella famiglia Grimaldi. Questa volta è davvero finita per Charlene. Proprio lei “sbattuta fuori da palazzo reale”. I sudditi sono increduli.

Scandalo alla corte di Monaco, scoppia la ‘rissa’ al palazzo reale. Alberto II finisce al centro di una faida familiare senza precedenti. Charlene rischia tutto.

Game over per Charlene di Monaco

La famiglia Grimaldi ancora al centro dell’attenzione e tra i membri più chiacchierati ritroviamo di nuovo Charlene di Monaco. La moglie di Alberto II è protagonista di una faida familiare senza precedenti. Questa volta in gioco c’è tutto e la Wittstock sta rischiando di perdere ogni cosa.

Per oltre un anno la principessa sudafricana è stata al centro di gossip e chiacchiericci per via della sua crisi coniugale con il sovrano monegasco. Si è parlato di un divorzio imminente che avrebbe posto per sempre fine alla sua reggenza sul Principato di Monaco ma anche di un accordo privato stipulato con il consorte per evitare di macchiare l’immagine e il buon nome della famiglia Grimaldi.

Charlene, con la separazione da Alberto, avrebbe rischiato di perdere anche i suoi figli: Jacques è il futuro erede al trono monegasco e sicuramente Alberto non avrebbe acconsentito ad averlo lontano da corte.

La sudafricana ha dovuto dunque scendere a compromessi con il marito, almeno così raccontano gli esperti reali e i ben informati sulle dinamiche della famiglia Grimaldi. Tuttavia, la Wittstock si ritrova di nuovo coinvolta in una situazione dalla quale uscirne questa volta è davvero difficile: proprio lei sbattuta fuori da palazzo reale. Scoppia la ‘rissa’ nel Principato. Ora la sovrana è davvero nei guai.

La principessa ‘fatta fuori’ dalla Famiglia Grimaldi

Charlene di Monaco protagonista di una ‘rissa’ familiare. La moglie di Alberto II è in lite con la primogenita di casa Grimaldi, la principessa Carolina. I rapporti tra le due cognate reali non sono mai stati sereni.

Più volte, raccontano i biografi ufficiali della famiglia Grimaldi, le principesse sono state beccate a discutere e a litigare e addirittura, si dice, che per mesi non si siano rivolte nemmeno la parola.

Charlene ha vissuto un anno molto complicato, soprattutto per la sua salute. Per via di una brutta infezione è rimasta lontana dalla corte per oltre un anno. Ora ha la possibilità di riprendere in mano i suoi compiti e doveri da principessa ma Carolina di Monaco sarebbe intenzionata a tagliarla fuori dai giochi, a metterla definitivamente da parte.

Carolina è stata infatti colei che durante l’assenza di Charlene si è presa cura del Principato assolvendo anche ai suoi compiti e soprattutto si è comportata come una seconda mamma con i nipotini Jacques e Gabriella, istruendo in particolare il primo a diventare un perfetto reale in vista della sua futura salita al trono del Principato monegasco.

Insomma, metaforicamente Charlene sarebbe stata sbattuta fuori da palazzo reale, Carolina è tornata prepotentemente a rivendicare il suo ruolo da primadonna e a quanto pare questa volta nessuno verrà a sottrarle ciò che è sempre stato suo: il Principato. Charlene messa in panchina.