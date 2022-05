Isola dei Famosi, clamoroso: Ilary perde il personaggio chiave | Malore durante la notte

Isola dei Famosi, grande preoccupazione per un personaggio chiave del noto reality di sopravvivenza: malore durante la notte. Ecco che cosa sta succedendo in Honduras, i fan sono in ansia.

Malore per un amatissimo concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: ha avuto un malore durante la notte. Ilary perde così uno dei personaggi chiave della sua trasmissione. I dettagli.

Ansia e preoccupazione sull’Isola dei Famosi

La tensione corre veloce in Honduras. Nelle scorse ore ansia e preoccupazione hanno preso il sopravvento: un amatissimo concorrente del noto reality di sopravvivenza ha avuto un malore durante la notte ed è stato costretto ad abbandonare temporaneamente, si spera, la trasmissione.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Anche nelle passate edizioni, alcuni tra i naufraghi gioco si sono trovati costretti a lasciare, talvolta definitivamente, il reality per ritornare in Italia e sottoporsi ad accurati accertamenti.

Insomma un nuovo colpo di scena si verifica sull’Isola dei Famosi e Ilary Blasi rischia di perdere un personaggio chiave per la sua trasmissione. Sono ormai quasi due mesi che i naufraghi sono sbarcati in Honduras e la fame inizia a farsi sentire così come stanchezza e debolezza.

Gli isolani sono stanchi e spesso si mostrano anche nel daytime quotidiano irascibili e nervosi, segno che gli stenti iniziano a pesare. Ma che cosa è successo al naufrago che si è sentito male? Scopriamolo insieme.

Chi è il naufrago che ha avuto un malore

Malore durante la notte per un amatissimo concorrente dell‘Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo, nonché ex gieffina si è sentita poco bene ed è stata portata d’urgenza in infermeria.

Le sue condizioni di salute hanno destato ansia e preoccupazione nei telespettatori che hanno temuto il peggio per lei. Guendalina non è l’unica ad aver abbandonato temporaneamente il gioco.

Anche Blind, che nella scorsa puntata è stato assente, è pure lui ricoverato in infermeria ma riguardo al cantante, diventato famoso grazie a X Factor, l’inviato in Honduras Alvin ha dato delle informazioni ulteriori affermando che l’isolano è in degenza per via di una infezione cutanea.

I medici hanno deciso di tenere lontano, per qualche giorno, la sua pelle dal sole e dall’acqua salata ma già nella puntata di venerdì probabilmente lo vedremo nuovamente in gioco. Nessuna informazione invece riguardo Guendalina.

A stemperare un po’ la preoccupazione è il suo fidanzato che attraverso il suo profilo Instagram, ad una domanda di un fan che chiedeva per l’appunto se aveva notizie di Guendalina, lui ha risposto:

“Sono stato avvisato ma nulla di grave, speriamo che tra qualche giorno si riprenda”.

Non è dunque chiaro che cosa sia successo alla notissima naufraga che è stata accompagnata nelle scorse ore, sulla barca che l’ha condotta in infermeria, dal fratello Edoardo. Intanto nell’ultimo daytime è stata mandata in onda la scritta “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”.

I telespettatori si augurano che la Tavassi possa ritornare presto in gioco e rimettersi il prima possibile. Per il momento, lei è una delle più amate dell’Isola ed è data anche sui social come probabile vincitrice del reality.