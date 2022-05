“Devastata da una spietata malattia”, Kate Middleton l’ha nascosto a tutti

Preoccupazione a corte per Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha tenuto nascosto per tanto tempo questo terribile segreto: proprio lei devastata da una brutta malattia. Il principe William è preoccupato per la sua dolce consorte e anche il Regno Unito. Ecco che cosa sta succedendo alla nobildonna.

Kate affetta da una terribile malattia. Il principe William teme per la salute di sua moglie. La duchessa di Cambridge preoccupa il Regno Unito, la situazione è piuttosto seria.

Il principe William preoccupato per la sua consorte

Marito e moglie dal 2011, William e Kate sono tra le coppie di reali più amate e apprezzate in tutto il mondo, benvoluti non soltanto dai sudditi inglesi. La duchessa di Cambridge e il rampollo di casa Windsor ricoprono alla perfezione il ruolo di reali di una delle monarchie più antiche del mondo, quella inglese.

La Regina Elisabetta II li adora e considera Kate una nipote acquisita al pari dei suoi altri familiari ufficiali. Perfetta nobildonna, è motivo di orgoglio per il clan elisabettiano. Mai fuori posto, sempre attenta al protocollo reale, mai una scortesia nei confronti della corona, della Regina e dei sudditi: la Middleton sarà sicuramente una futura Regina consorte meravigliosa, il popolo del Regno Unito ne è sicuro.

Arrivano però delle terribili notizie che lasciano tutti in uno stato di ansia e di preoccupazione: la moglie di William non sta bene, ha una terribile malattia che ha cercato di tenere nascosta a tutti per anni ma ora è spuntata fuori all’improvviso.

Kate Middleton preoccupa il mondo

Il Regno Unito in ansia per la duchessa di Cambridge, ad essere però particolarmente preoccupato è soprattutto il suo consorte, il principe William. Si mormora che la duchessa di Cambridge soffra di disturbi alimentari.

La rivista Gotha, e prima di essa anche il Daily mail e addirittura Ici Paris, hanno parlato di questi problemi che da anni fanno parte della vita della duchessa di Cambridge. Si dice che la moglie del principe William abbia continui episodi di bulimia.

Il più delle volte Kate si è mostrata in pubblico con le nocche fasciate e con i cerotti sulle dita, probabilmente per coprire i segni e le ferite dei denti, segno tipico comunque, di chi si induce volontariamente il vomito.

Ma non è tutto. Esperti reali e fonti vicine alla famiglia dei Cambridge, dicono che la principessa soffra non solo di bulimia ma anche di anoressia nervosa. Solo recentemente ha perso ancora peso.

La Middleton che già di per sé è sempre stata filiforme e molto snella, appare oggi eccessivamente magra, quasi uno scheletro. William è terrorizzato, crede che la sua dolce moglie possa vivere lo stesso incubo che al tempo, sua mamma Lady Diana, ha vissuto.

La Spencer, lo raccontò in un’intervista a cuore aperto ad un biografo ufficiale di corte, ha sofferto per anni di bulimia nervosa causata dalle continue pressioni reali. Il duca di Cambridge teme che anche gli eccessivi compiti e impegni istituzionali che ora sono in capo alla Middleton, possono averla indotta a cadere nel tunnel dei disturbi alimentari. Tutti sono preoccupati per lei.