Muffin rose di mela, solo a guardarli viene voglia di mangiarli: non sai che ti perdi

I muffin rose di mela sono morbidissimi e contrariamente a quanto si possa credere facili da preparare. La decorazione a forma di rosa ne fa un dolce di grande effetto.

I muffin sono una di quelle preparazioni della pasticceria che ha numerose varianti, anche salate.

Muffin rose di mela

Una versione dolce e deliziosa sono i muffin rose di mela, bocconcini semplicissimi da preparare e morbidissimi. Il suo decoro a forma di petali di rosa non passerà certamente inosservato.

Ideali per un piccolo fine pasto, o per accompagnare un tè tra le amiche, sono assolutamente da provare, deliziosi! Se non avete in casa il classico stampo dei muffin niente paura, in commercio si possono trovare degli stampi in alluminio della loro forma, in cui inserire i pirottini di carta.

Vediamo cosa occorre per questa dolce, e come procedere con la composizione dei muffin rose di mele.

Ingredienti per 12 Persone

3 mele

200 grammi di farina per dolci 00

120 grammi di zucchero

1 pizzico di sale

2 cucchiaini di lievito per dolci

50 grammi di olio di semi di arachide o altro a scelta

80 grammi di latte intero

80 grammi di yogurt intero bianco o preferito

1 uovo grande

cannella q.b.

1 limone

1 cucchiaio di zucchero di canna

Preparazione

Iniziamo la preparazione di nostri muffin rose di mela mettendo in una capiente ciotola: lo yogurt, il latte, l’uovo e l’olio e mescoliamo insieme gli ingredienti. Prendiamo nuovamente una ciotola e mescoliamo insieme con un cucchiaio o la frusta: lo zucchero, la farina, il lievito, la cannella e il sale. Passiamo ad unire il contenuto delle due ciotole, per farne alla fine un impasto cremoso. Ora prendete lo stampo per i muffin e rivestiteli con dei pirottini in cui andrà versato l’impasto appena ottenuto. Per fare le rose di mela decorative si dovranno lavare e asciugare le mele che vanno saranno tagliate a metà, e private del torsolo. Ora passiamo a tagliare le mele in fettine molto sottili utilizzando una mandolina o un coltello, che alla fine metteremo in una ciotola insieme ad un cucchiaio di zucchero e al succo di un limone spremuto. Una volta amalgamati gli ingredienti avviate il microonde alla massima potenza e lasciate cuocere per 2-3 minuti così da renderle morbide. In mancanza del microonde si possono mettere le fettine in una padella per circa 3 minuti fino a renderle più morbide, tanto da poterle modellarle senza che si rompano.