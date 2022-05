Miriana Trevisan scorda Pago? Beccata proprio con lui | Famosissimo conduttore

Miriana Trevisan dimentica per sempre l’ex marito Pago? La showgirl beccata proprio in compagnia di lui. L’uomo del mistero è un famoso conduttore. Che grande sorpresa per i fan!

Miriana Trevisan sembra aver dimenticato definitivamente il cantante Pago. Avete visto con chi è stata beccata l’ex gieffina? Proprio in dolce compagnia di lui, un famosissimo conduttore.

Miriana Trevisan dimentica Pago

Miriana Trevisan è stata sicuramente una importante starlette della televisione italiana negli anni ’90. Ex valletta di Mike Bongiorno, si è fatta conoscere per la sua bellezza ma anche per la sua ironia e intelligenza.

Per un lungo periodo di tempo è rimasta lontano dai riflettori del piccolo schermo per dedicarsi a sé stessa e in particolare alla crescita del suo adorato figlio Nicola. Il successo è arrivato nuovamente quando meno se lo immaginava, grazie ad Alfonso Signorini che l’ha voluta fortemente nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Per merito del direttore di Chi la Trevisan è tornata a mostrarsi ad eventi pubblici e oggi soprattutto è super attiva sui social dove spesso sponsorizza i suoi progetti professionali.

Sebbene si esponga molto da un punto di vista mediatico, l’ex gieffina cerca di mantenere il suo privato sempre lontano dalle telecamere. Dopo il matrimonio fallito con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, che l’ha resa mamma di Nicola, alla Trevisan sono stati attribuiti diversi flirt con personaggi più o meno famosi del piccolo schermo.

Pago sembra però ormai acqua passata. Avete visto con chi è stata beccata nelle scorse ore Miriana? In compagnia di lui, del famoso conduttore.

L’ex gieffina beccata con il famoso conduttore

La vita sentimentale di Miriana Trevisan è sempre stata pubblica, mai nessun colpo di scena clamoroso l’ha però travolta. Dopo la relazione sentimentale con il cantante Pago e un flirt durato quanto un gatto in tangenziale con l’ex gieffino Biagio D’Anelli, nelle scorse ore la ex valletta di Mike Bongiorno è stata beccata in compagnia di un famoso conduttore: stiamo parlando di Charlie Gnocchi.

Il fratello di Gene Gnocchi lo conoscono tutti. Conduttore radiofonico, pittore ma anche personaggio del piccolo schermo italiano, ha una gavetta alle spalle che gli ha consentito di acquisire la fama di cui ancora tutt’oggi gode.

Il pubblico lo ricorderà sicuramente come inviato di Striscia la notizia. Oggi è un apprezzatissimo conduttore radiofonico, conduce infatti insieme ad Alessandro Greco e Valeria Graci un programma su RTL dal venerdì alla domenica che è seguitissimo dai telespettatori.

Ebbene, Miriana Trevisan è stata beccata proprio in compagnia di Gnocchi ad un evento organizzato dalla ex gieffina Manila Nazzaro. La ex miss Italia ha inaugurato la Sophie Milano, una linea di cosmetici da lei firmata e ha voluto festeggiare l’evento con alcuni dei suoi amici più cari e tra questi anche alcuni ex gieffini come Miriana Trevisan e il suo carissimo amico Charlie Gnocchi.

In un filmato si vede la Trevisan abbracciare e baciare sulla guancia il conduttore. Ovviamente ciò che emerge dal video è un meraviglioso rapporto di amicizia, non possiamo dunque parlare di una relazione sentimentale.

Miriana e Charlie si conoscono da tanti anni e si vogliono tantissimo bene. Per il momento la showgirl italiana si programma single e innamorata dell’unico uomo della sua vita, suo figlio Nicola.