“L’ha buttato fuori di casa”, situazione irrecuperabile in casa reale inglese: è finita

By

Riflettori puntati nuovamente sulla casa reale inglese: proprio lei ha deciso di sbattere lui fuori di casa. Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ormai sono decisamente ai ferri corti.

Non arrivano buone notizie per due dei più amati membri della casa reale inglese. Sapete che cosa è accaduto? Loro sono davvero in crisi, questa volta la situazione è drammatica: lei lo ha sbattuto fuori di casa.

Dramma nella casa reale inglese

Non tira una buona aria nella Royal Family inglese. Avete visto che cosa è successo? Una situazione irrecuperabile tra due dei componenti più importanti del clan elisabettiano: lei ha deciso di sbattere lui fuori di casa. E chi se lo sarebbe mai immaginato?

Non sono mesi semplici, questi, per la monarchia inglese. La Regina Elisabetta non gode di ottima salute, i suoi 96 anni ormai si sentono tutti e i problemi articolari che da tempo rendono difficile alla sovrana persino camminare, stanno ostacolando i suoi impegni istituzionali e di corte.

In più occasioni, la Regina è stata sostituita da Carlo e Camilla e da Kate e William che hanno fatto le veci della monarca in alcune occasioni pubbliche e ufficiali. Anche se tra qualche settimana avrà inizio il Giubileo di Platino per celebrare i 70 anni di reggenza della Regina Elisabetta, un momento così gioioso potrebbe essere surclassato da un ennesimo dramma: due dei più amati reali sono in crisi.

Crisi nella Royal Family, situazione senza precedenti

Non arrivano buone notizie oltreoceano. Ad essere protagonisti di un dramma sono Harry e Meghan. Sapete che cosa è successo? Sembra che la ex attrice americana abbia sbattuto fuori di casa il rampollo di casa Windsor. A lanciare l’indiscrezione il settimanale tedesco IN.

Già da qualche mese si mormorava di una crisi coniugale e di un divorzio imminente richiesto dal nipote prediletto della Regina Elisabetta che si sarebbe servito dell’aiuto della monarca inglese per mettere nero su bianco la fine del suo matrimonio con la bella americana.

Fonti vicine ai duchi del Sussex fanno sapere che i rapporti tra Harry e Meghan sono sempre più tesi e a seguito dell’ultima lite coniugale, la Markle avrebbe sbattuto fuori dalla loro mega villa di lusso il principe Harry.

Dove se n’è andato il rampollo della famiglia inglese? A quanto pare il secondogenito di Carlo e Lady Diana vivrebbe addirittura nella guest house, nella casa degli ospiti che è collocata in un’area completamente diversa della villa a Montecito della quale Harry e Meghan sono proprietari.

Insomma, le cose tra di loro non vanno bene e se i sostenitori della coppia speravano addirittura nell’arrivo di un terzo royal baby per sistemare la situazione, dovranno purtroppo ricredersi: è più vicina l’ipotesi del divorzio che quella di allargare la famiglia.