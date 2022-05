“Leva il medico di torno” Mele, queste sono piene di veleni: le più ricche di pesticidi

By

Circa la presenza di pesticidi sulla mele se ne discute ormai da diverso tempo, in considerazione della popolarità di questo frutto che leverebbe il medico …

Gli agrofarmaci, sono più comunemente chiamati i pesticidi, forse in maniera erronea, ma di loro e delle loro potenziali pericolosità si parla quasi dai tempi dell’Eden.

Mele, sono ancora un frutto sicuro?

Se un tempo trovare un verme nelle frutta ce le faceva scartare, forse oggi potrebbe stare ad indicare che è priva di pesticidi!

Il tema dei pesticidi o agrofarmaci che dir si voglia è sempre molto attuale. Questo in modo particolare quando si parla dell’inquinamento e dei rischi di quanti vivono in prossimità delle zone di produzione italiane.

Che si tratti di pesticidi sulle banane, forse la coltura più sottoposta a questi trattamenti, o di mele, si deve comprendere a fondo se consumatori ed ecosistema sono a rischio.

Come siamo arrivati alla diffusione dei pesticidi

La coltivazione delle mele convenzionale, necessita degli agrofarmaci, lo scopo quello di proteggere i frutti e le piante dalla possibile infestazione di parassiti e dalle malattie.

Tuttavia questo processo interessa non solo il frutto in sé, ma tutto l’ecosistema agricolo, per cui i terreni, le acque sottostanti, le piante e gli animali che gravitano attorno ad esso.

Ovviamente alla fine di tutto il percorso ci sono i consumatori, cui interessa conoscere la pericolosità di ciò che mangiano.

Stando a diverse valutazioni, tra le quali quelle eseguite dal mensile tedesco Öko-Test, provenienti da varie nazioni di tutto il mondo, solo 9 mele sono risultate prive di residui indesiderati. Una mela italiana su tre è risultata “pulita”. Infatti solo 4 mele delle 22 esaminate provenienti dalle colture convenzionali sono risultate prive di residui. Nel test si sono valutate anche la coltivazione fatta a molta distanza e lo stoccaggio delle merci per mesi nelle celle frigorifere. Il tutto per poterne fare una vendita per tutto l’anno. D’altra parte la natura ha i suoi periodi di nascita, crescita e maturazione, che in questo modo vengono azzerati.