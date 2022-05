La regina di UeD sbarca all’Isola dei Famosi, lo scoop: Ilary la vuole ad ogni costo

Colpo di scena incredibile all’Isola dei Famosi. La regina di Uomini e Donne sbarca in Honduras. Ilary Blasi la vuole ad ogni costo. Ecco lo scoop clamoroso che nessuno si aspettava e che ha lasciato i fan davvero senza parole.

La regina di Uomini e Donne pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi? Uno scoop senza precedenti travolge il famoso reality di sopravvivenza. Non si era mai verificata una cosa del genere. I fan sono esterrefatti. E chi lo avrebbe mai pensato?

Isola dei Famosi, Ilary Blasi vuole lei ad ogni costo

Ilary Blasi è al timone dell’edizione 2022 delle survival game, l’Isola dei Famosi. Il reality Mediaset sta ottenendo un successo davvero inaspettato e ogni settimana si conclude con picchi di ascolto più che positivi.

Il merito? Sicuramente della conduttrice che con la sua verve ironica è in grado di tenere alta l’attenzione dei telespettatori ma anche del cast di naufraghi che con i litigi, incomprensioni ma anche confessioni e risate, rallegrano l’isola e pure il cuore del pubblico.

Ilary Blasi sta ottenendo un successo dopo l’altro ma non ha ancora intenzione di fermarsi. Sapete che cosa ha pensato di fare insieme alla sua produzione? Di far sbarcare proprio lei sull’Isola, la regina di Uomini e Donne.

Questo è uno scoop clamoroso e senza precedenti, non si era mai verificata prima d’ora una situazione del genere. Facciamo luce su questo evento che ha lasciato tutti davvero senza parole.

La regina di UeD sbarca in Honduras

Nei corridoi del gossip inizia a circolare una voce che giorno dopo giorno sta diventando sempre più insistente: Ilary Blasi vuole proprio lei all’Isola dei Famosi, la regina di Uomini e Donne. Stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi.

Ebbene sì, sembra proprio che la conduttrice del dating show di Canale 5 e del talent Amici sia pronta a mettere piede sull’isola honduregna. Per quale ragione la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe deciso di compiere un gesto del genere?

Secondo alcune voci di corridoio, la conduttrice più amata di Canale 5 sarebbe pronta a prendere un aereo e a farsi tantissime ore di volo solo per chiedere ad un naufrago di diventare il futuro tronista della sua amatissima trasmissione Uomini e Donne.

Chi è il fortunato? A quanto pare è Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Pare infatti che la presentatrice di Amici abbia, in queste settimane, osservato il comportamento del più giovane dell’Isola e si dice che sia rimasta piacevolmente sorpresa tanto da volergli proporre questa opportunità che sarebbe sicuramente per lui un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

Si mormora, dunque, che dopo l’ultima puntata di Amici che andrà in onda in diretta questa domenica, la regina di Uomini e Donne sia pronta a fare i bagagli e volare in Honduras. Si tratta, per il momento, solo di rumors e di voci di corridoio, non possiamo dare per certa la notizia fino a quando i diretti interessati non la confermeranno.

Tuttavia, se così dovesse essere davvero, i fan sarebbero al settimo cielo e soprattutto il reality condotto da Ilary Blasi subirebbe un’impennata di ascolti ancora più clamorosa.