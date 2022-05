In arrivo la cicogna ad Amici, spunta la tanto attesa gravidanza | Che emozione

Amici, in arrivo la cicogna: spunta finalmente la tanto attesa gravidanza. Che emozione incredibile! I fan sono al settimo cielo, non si aspettavano che accadesse una cosa del genere.

Amici pronto ad accogliere un nuovo bebè. Finalmente spunta la gravidanza tanto attesa. Ecco chi è il volto noto della trasmissione che non vede l’ora di allargare la famiglia. I dettagli.

Amici, cicogna in arrivo

Il talent Amici di Maria De Filippi condotto da sempre dalla moglie di Maurizio Costanzo è un punto di riferimento per i telespettatori italiani. Ad ogni nuova edizione, il pubblico si emoziona scoprendo e seguendo il percorso di crescita di vita e professionale di giovani allievi, ballerini e cantanti, che si scoprono poi sempre grandi talenti.

L’edizione 2022 sta per giungere a termine. Tra qualche giorno andrà in onda in diretta l’attesissima finale e scopriremo chi tra Albe, Serena, Luigi, Sissi, Alex e Michele alzerà la coppa dei campioni.

Se un format di questo genere riscuote ancora tanto successo da tantissimi anni è proprio grazie a Maria De Filippi che ha dalla sua parte un esercito di fan. Il merito però è anche del team di professori, della produzione e del corpo di ballerini professionisti che con il loro immenso talento fanno rimanere sempre a bocca aperta i telespettatori. A proposito di volti noti della trasmissione, sapete chi è pronto ad allargare la famiglia?

Chi è il volto noto della trasmissione pronto ad allargare la famiglia

Un voto amatissimo della trasmissione Amici è pronto ad allargare la famiglia: spunta finalmente la tanto attesa gravidanza. A esprimere il dolce desiderio di voler diventare papà è Andreas Muller.

Il ballerino professionista della scuola di Amici nonché ex allievo del talent che l’ha lanciato al successo è in coppia da diversi anni con l’insegnante Veronica Peparini, conosciuta proprio nella famosa accademia mariana.

Andreas non sta passando un periodo molto positivo sia per quanto riguarda la vita professionale che per quella privata. Solo qualche settimana fa, in un box di domande aperto sul suo profilo social nel quale si è messo a disposizione dei suoi follower per rispondere ad ogni sorta di domanda, il giovane ha pubblicamente ammesso di essere depresso per via di un problema di salute che ha fatto mettere in stand-by la sua carriera.

Anche con Veronica è un periodo molto complicato ma Andreas ha voluto esprimere comunque delle parole dolcissime per la sua compagna di vita che con la sua solarità e positività riesce a strappargli sempre un sorriso.

Ebbene, proprio nelle scorse ore, Andreas ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di un neonato, figlio di una coppia di amici. Il ballerino si è mostrato emozionato e ha espresso il suo desiderio di paternità scrivendo come didascalia del filmato: “tanto prima o poi ci casco”.

Insomma, più chiaro di così! Andreas ha manifestato quasi esplicitamente la sua intenzione di voler diventare padre e quindi di avere un figlio con la compagna Veronica Peparini.

I fan sono al settimo cielo anche se Maria potrebbe perdere così la sua bravissima insegnante per 9 mesi. La coppia composta dai due ballerini piace tanto al pubblico e i telespettatori si augurano che davvero i due possano, il più presto possibile, realizzare questo meraviglioso sogno.