“È tossico”, attenzione a questo tipico frutto di maggio: gli effetti sono letali

Anche se l’albicocca non è l’unico frutto in cui sia presente. in modo variabile. l’amigdalina, è pur vero che riguardo questo nocciuolo legnoso dell’albicocca è proliferato un vero e proprio mercato.

La motivazione a questo, la ferma convinzione che non ha trovato riscontro positivo, di eventuali prove scientifiche, che i composti siano degli energici antitumorali. Insieme alle albicocche contengono amigdalina anche: ciliegie, mandorle e prugne.

La maggior parte dei noccioli e dei semi di albicocca che vengono commercializzati nell’Unione Europea, provengono da paesi extra UE e sono solitamente venduti on-line. Sul web si legge che il prezzo dei semi può variare a partire dai 12 euro, a seconda del brand e della confezione in busta.

Ma non esiste solo la vendita, diversi siti accompagnano i nocciuoli di albicocca, con dei consigli su quanti semi si dovrebbero ingerire giornalmente per avere questi “fantomatici benefici”. Su alcuni siti on-line l’assunzione è promossa tra 10 e 60 semi ogni giorno.

Come abbiamo già indicato, l’EFSA non entra nella questione dei benefici per la cura del cancro, ma lo fa nella sicurezza alimentare e secondo l’agenzia c’è il rischio di avvelenamento da cianuro se si supera l’assunzione massima indicata.