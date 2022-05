“Datemi una mano”, Barbara di UeD ha perso ‘tutto’ | Costretta a cercare aiuto

Vi ricordate di Barbara De Santi? E’ stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, la dama, attraverso il suo profilo IG ha chiesto aiuto: scopriamo di più.

Poco fa, Barbara De Santi, l’ex dama del dating show di Canale 5, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram ha raccontato di aver vissuto un terribile episodio proprio nelle scorse ore, infatti, ha chiesto subito aiuto: scopriamo cosa è accaduto.

Vi ricordate di Barbara De Santi? Ecco che fine ha fatto

Barbara De Santi è stata una delle protagoniste più amate e conosciute del Trono Over di Uomini e Donne. La dama originaria di Mantova, non è di certo passata inosservata, infatti, è stata protagonista di diversi scontri, soprattutto con Gemma Galgani.

Per quanto riguarda le sue conoscenze a Uomini e Donne, ha fatto molto scalpore la storia d’amore con Maurizio Guerci, anche ex della storica dama torinese. Ma la loro relazione non è andata come sperava, dato che dopo essere usciti dalla trasmissione, lui l’ha tradita.

Barbara non fa più parte della trasmissione dalla stagione del 2020, ma sui social è sempre molto attiva. Quotidianamente pubblica foto in cui si mostra sempre in ottima forma e dove sfoggia outfit e look incredibili. Il suo corpo può far invidia alle ventenni, infatti, ha un fisico da capogiro.

Lei si prende molto cura del suo aspetto con una corretta alimentazione e con tanta attività fisica. Spesso, sui social, la De Santi commenta le puntate di Uomini e Donne attraverso le sue Instagram Stories.

Recentemente ha anche commentato le ultime dinamiche su Ida Platano. Ma nelle scorse ore, Barbara è stata protagonista di un terribile episodio, che ha voluto raccontare proprio sul suo profilo social: scopriamo cosa è accaduto.

Barbara De Santi, la terribile vicenda: ecco cosa è accaduto

Nelle scorse ore, la De Santi ha raccontato la drammatica vicenda che ha vissuto. Nelle Instagram Stories, ha pubblicato degli screenshoot di un profilo social di un ragazzo che gli avrebbe rubato il suo account Facebook. Proprio per questo, ha chiesto aiuto ai suoi follower domandando:

“Cosa posso fare per recuperare il mio profilo?”

Un episodio che accade soprattutto ai personaggi più noti. Non sappiamo se Barbara sia riuscita a recuperare il suo account, ma sicuramente i suoi amatissimi follower non ci avranno pensato due volte ad aiutarla.