Carolina di Monaco ritrova la felicità: famoso, bello e come se non bastasse miliardario!

Carolina di Monaco torna a sorridere grazie a un uomo. La principessa monegasca dà una svolta alla sua vita e il merito è proprio di lui, talentuoso e conosciuto in tutto il mondo.

Carolina di Monaco di nuovo felice

La primogenita di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco è oggi considerata il pilastro di una delle dinastie più antiche del mondo, quella dei Grimaldi. Carolina non solo è stata e continua ad essere una perfetta reale sempre ligia al protocollo e rispettosa dei sudditi, ma anche un punto di riferimento per i fratelli Alberto e Stéphanie che dopo la scomparsa dei genitori hanno visto in lei un porto sicuro.

Eppure, anche Carolina ha avuto la sua dose di dolori e tragedie. Dopo un matrimonio fallito con il banchiere francese Philippe Junot, ritrova il sorriso accanto all’italiano Stefano Casiraghi.

Sfortunatamente la gioia per lei dura poco. La sorella di Alberto II perde quello che ha sempre definito l’amore più grande della sua vita, in un terribile incidente nautico. Sebbene Carolina abbia provato ad andare avanti e a ricostruirsi una vita, non è riuscita comunque mai a superare il terribile lutto, almeno fino ad ora.

Finalmente dopo anni bloccata in un matrimonio infelice con il principe Ernesto Augusto di Hannover, ora ritrova il sorriso e il merito è di un altro uomo, un famoso miliardario.

Chi è il famosissimo che ha conquistato il cuore della principessa monegasca

Carolina di Monaco ha avuto una vita sentimentale abbastanza turbolenta. La principessa monegasca ha contratto ben tre matrimoni e nonostante tutto, non è mai stata felice. Dopo l’addio a Philippe Junot e la morte di Stefano Casiraghi, la sorella di Alberto convola a nozze con un parente della Regina Elisabetta, il principe Ernesto Augusto di Hannover.

Il loro non è mai stato un matrimonio felice e sebbene non siano divorziati, da ormai parecchi anni si possono considerare separati in casa. Finalmente, dopo tante crisi e preoccupazioni, Carolina di Monaco ritorna a sorridere e il merito è di un uomo, famoso e miliardario.

La rivista France Dimanche svela l’identità, il suo nome è Christian Louboutin. Il suo nome non è per nulla sconosciuto ai più. Christian è infatti un famoso rappresentante della moda nel mondo.

Stilista di grande successo, è stato definito il ‘re delle scarpe’. Le sue decolleté con l’inconfondibile suola rossa, hanno fatto camminare sul Red carpet i piedi di alcune delle donne più famose al mondo come Jennifer Lopez che a questo stilista ha dedicato addirittura una canzone.

Che legame c’è tra Carolina e Christian? Non sappiamo se questa vicinanza sfocerà in una relazione sentimentale, ma siamo sicuri invece che tra di loro è già in corso una collaborazione professionale. Carolina ha scelto proprio Christian come suo stilista di fiducia al posto del compianto Karl Lagerfeld che era anche un intimo amico della principessa.

Insomma, questa collaborazione che tiene impegnata anche la Grimaldi, le ha consentito di svagare la mente da problemi e preoccupazioni di corte facendo spuntare sul suo viso uno splendido sorriso.