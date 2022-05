Busta paga, la data ufficiale per l’accredito dei 200 euro: lavoratori saltano di gioia

Busta paga, in arrivo il bonus da 200 euro per i lavoratori dipendenti e non solo, l’accredito previsto fa parte del decreto Aiuti.

Che si stia attraversando un periodo critico in Italia è ormai un fatto assodato, l’inflazione ha fatto crescere i prezzi e il Governo tenta di correre ai ripari.

Busta paga, la data per l’accredito dei 200 euro

L’inflazione derivata dai rincari in corso l’Italia non la subiva da anni, si tratta di una conseguenza dell’aumento generale dei prezzi. Dalle bollette di luce e gas, alla benzina, ai generi alimentari sono molti che vivendo di un solo stipendio fisso a famiglia, risentono di questo stato di cose.

Il discorso non cambia con le realtà lavorative dei piccoli autonomi. Quando si vive un periodo di incertezza come quello attuale è inevitable che si dia il via ad una contrazione dei consumi. Su questo scenario il 2 maggio ha pensato bene di intervenire l’esecutivo di Governo, mediante un decreto da 14 miliardi di euro. Con quello che ha preso il nome di decreto Aiuti e energia, si sono approvati degli interventi per ammortizzare le difficoltà del momento che viviamo.

Quando arriva il bonus