Amici, proprio lei abbandona per sempre: è rimasta incinta | La drastica scelta

Amici, la notizia viene comunicata solo qualche attimo fa, proprio lei costretta ad abbandonare il suo sogno per via di una gravidanza inaspettata. Ecco di chi si tratta effettivamente e cosa accadrà nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una notizia del tutto inaspettata, un noto volto presente all’interno del cast di Amici dovrà presto abbandonare il programma. Come ben saprete il cast è formato da giovani talenti, i quali però sono andati ben oltre alla semplice e non scontata competizione, anzi, hanno creato dei legami indissolubili che difficilmente si dissolveranno nel tempo. Inoltre nella casetta abbiamo visto formarsi innumerevoli coppi con il passare degli anni, perfino in questa edizione vi sono numerosi giovani allievi che, oltre ad inseguire il sogno di una vita, hanno avuto la fortuna di trovare l’amore.

Una delle coppie più acclamate dal pubblico è proprio quella formata dal cantante Albe e la ballerina Serena, i due sono ormai in una sintonia disarmante. Inoltre solo qualche settimana fa il cantante ha confessato di voler portare avanti questa storia anche fuori dal programma.

Ha infatti affermato di voler convolare a nozze con la giovane ballerina, anche se entrambi sono ancora molto giovani, hanno ben chiari i sogni che desiderano realizzare. Fra questi pare vi sia proprio di crearsi una famiglia insieme.

Amici, la ballerina rimane incinta e decide di abbandonare il suo percorso nel programma: tutti i dettagli

In questi ultimi mesi tutti coloro che fanno parte del programma si sono ritrovati in delle situazioni difficili per via dell’organizzazione, tentando di rispettare le tempistiche previste. Sono quindi sotto stress perenne non solo gli allievi ma perfino chi lavora dietro le quinte come ad esempio i ballerini professionisti ed i professori. Come ben saprete negli ultimi mesi nella scuola, una ballerina professionista ha annunciato un dolce notizia, presto infatti diventerà madre.

Stiamo ovviamente parlando di Giulia Pauselli, la famosa ballerina professionista membro ufficiale del cast di Amici. La quale ha deciso fin da subito di proseguire con il suo percorso lavorativo all’interno del programma. La sua scelta ha lasciato a bocca aperta in molti. Essendo una ballerina professionista, sono molti gli sforzi che deve fare giornalmente tra allenamenti e prove.

L’abbandono di Giulia Pauselli

Fino ad oggi ha rispettato la decisione presa ed ha onorato gli innumerevoli anni di danza trascorsi all’interno del programma. Da oggi in poi però la donna non prenderà più parte al talent. Gli sforzi fisici sono troppo elevati per proseguire una gravidanza. Con il sorriso sul volto quindi, fiera del suo percorso, ha comunicato la sua scelta al pubblico dicendo:

“Ho sgomberato il mio camerino da meravigliosi anni.. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma. Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano.”

Per il momento Giulia quindi di concentrerà principalmente sulla gravidanza e si godrà ogni attimo di quest’ultima. Un giorno, forse non molto lontano, tornerà nel programma più forte e più felice che mai.