Addio formiche e insetti, a solo 50 centesimi potentissimo e definitivo | Finalmente casa libertà

Formiche ed altri insetti piccoli che formano grandi colonie possono risultare molto invadenti e fastidiosi. Ecco una soluzione green per sbarazzarsene.

In poco tempo possono invadere la casa, il giardino ed altri ambienti per un motivo semplice: sono attratti da odori e sapori dolci (soprattutto zucchero e marmellate). Il rischio di vederle sfilare in educate file indiane è molto frequente soprattutto in estate perché lasciamo aperte finestre e porte aperte, il che agevola il loro accesso.

Come allontanarle evitando di usare prodotti chimici tossici? Esiste un rimedio naturale che è anche l’alleato più potente contro formiche e insetti. Questa soluzione green, rapida e semplice costa solo 50 centesimi.

Addio formiche e insetti: ecco la soluzione green che costa solo 50 centesimi

Qual è l’alleato naturale più potente contro le formiche? E’ l’aceto che vanta proprietà disinfettanti, igienizzanti e sgrassanti, perfetto per le pulizie domestiche e molto efficace contro il calcare.

E’ una soluzione green e decisamente economica che può risolvere diversi problemi in casa e in giardino. In quest’ultimo caso, è efficace contro piante parassitarie ed erbacce. Scopri come adoperarlo in modo corretto contro formiche e insetti.

E’ semplicissimo. Basta diluire due cucchiai di aceto in un litro di acqua e cospargere la soluzione sulle zone invase da formiche ed insetti per ottenere l’effetto sperato. Il suo odore pungente e le proprietà disinfettanti tengono lontane le formiche, i parassiti delle piante, gli insetti dannosi per le foglie.

Aceto contro formiche e insetti: attenzione a non esagerare

In casa e in giardino, l’aceto si dimostra molto efficace ma attenzione a non esagerare con la quantità perché potreste ottenere l’effetto opposto. L’aceto, lo sappiamo tutti, è corrosivo tanto che è l’ideale per pulire gli utensili da giardinaggio.

Una quantità minima di aceto è in grado di preservare la freschezza dei fiori recisi perché inibisce la produzione di etanolo, che causa l’appassimento dei fiori.

Tanto in giardino quanto in casa, l’aceto è l’alleato più forte per dire addio a formiche e insetti che prendono d’assalto i tuoi ambienti.

Eliminare formiche e insetti con… dolcezza

Perché spendere soldi ed utilizzare prodotti chimici nocivi per la nostra salute quando possiamo usare prodotti naturali che abbiamo in casa?

L’aceto è un potente alleato per eliminare formiche e insetti ma esiste un altro rimedio green altrettanto rapido (ma meno economico dell’aceto) per risolvere il problema: il miele a cui va aggiunto il burro di arachidi.

Con le due sostanze combinate si ottiene una crema densa e appiccicosa capace di attirare immediatamente le formiche perché è un alimento goloso per loro. Effetti simili si ottengono con pangrattato miscelato allo zucchero.