UeD, Maria soccorre la dama del trono over: “Di corsa al Gemelli” | Mai vista una scena così

La conduttrice di UeD, Maria De Filippi, si ritrova costretta a ‘soccorrere’ una dama del trono over direttamente nello studio del programma. Ecco di chi si tratta e cosa è realmente successo.

Come ben saprete la conduttrice del dating show è particolarmente legata ad ogni membro del cast di entrambi i troni, ovvero trono classico e trono over. Alcuni di questi personaggi si ritrovano all’interno dello studio televisivo ormai da moltissimi anni e per questo motivo infatti il legame tra loro e la presentatrice è diventato ancora più forte. Nonostante questo però la donna non ama affatto fare dei favoritismi e per questo motivo infatti tratta ognuno in egual modo, come è giusto che sia.

Questo però non significa mostrare disinteresse, anzi in diverse occasioni l’abbiamo vista scontrarsi con diversi personaggi difendendo a spada tratta i membri del cast. Numerose appunto sono le occasioni in cui la donna si è ritrovata a prendere le parti del trono, schierandosi perfino contro gli opinionisti e la stessa redazione.

Questo suo lato umile e sinceramente interessato al prossimo d’altronde la contraddistingue da diversi conduttori che, a differenza sua, evitano di immedesimarsi nelle complicate situazioni altrui. Nella scorsa puntata ad esempio, la donna ha deciso di correre in aiuto di una dama del trono over, soccorrendola e prendendosi la responsabilità ovviamente di ogni sua azione. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo all’interno dello studio televisivo del dating show.

Maria De Filippi soccorre una dama del trono over nello studio di UeD: i dettagli e le sue condizioni di salute

Come vi abbiamo già anticipato la donna in diverse occasioni si è schierata particolarmente prendendo le parte di tutti i membri del cast. Avendo a che fare con dame e cavalieri inoltre si preoccupa perfino di ogni loro mossa. Nella scorsa puntata del programma televisivo appunto l’abbiamo vista correre in aiuto di una dama. Stiamo parlando ovviamente della dolce Giovanna, la quale purtroppo si è ritrovata in una situazione del tutto particolare ed abbastanza problematica.

Chi segue il programma sa perfettamente di cosa potrebbe trattarsi. In diverse occasioni infatti la dama ha riscontrato dei problemi nel dialogare con i cavalieri e non solo. Il tutto causato da una mancanza acquisita negli anni nello stesso sistema uditivo. La conduttrice quindi, per non creare più situazioni problematiche, ha deciso di correre in suo aiuto spiegando dettagliatamente il problema della dama Giovanna, dicendo:

“Giovanna ha un problema ad un nervo dell’orecchio, per cui Amplifon è intervenuta ma contro la realtà è dura. Soprattutto in uno dei due orecchi. Giovanna è anche andata a fare una visita al Gemelli. Quando questa dottoressa le parlava era dall’orecchio sbagliato e quindi ha dedotto che.. Una visita da un otorino specializzato ha trovato un problema ad un nervo dell’orecchio. [..] Un nervo dell’orecchio è leso.”

Successivamente la conduttrice ha dimostrato che effettivamente la dama non riesce a sentire, purtroppo, se una persona si posiziona in un determinato modo o semplicemente le parla all’orecchio sinistro. Per questo infatti ha chiesto pazienza e comprensione.