UeD, Maria perde il controllo con Riccardo: asfaltato dalla regina di Mediaset | VIDEO

UeD, Maria De Filippi perde il controllo e asfalta pubblicamente Riccardo. Il cavaliere pugliese umiliato pubblicamente dalla regina di Canale 5. Ecco che cosa è successo nel salotto dei sentimenti più seguito d’Italia.

Maria De Filippi senza controllo con Riccardo Guarnieri. La moglie di Maurizio Costanzo parla face to face con lui e lo asfalta davanti a tutti.

UeD, colpo di scena inaspettato nel salotto dei sentimenti

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi continua ad andare in onda con successo. Da oltre 25 anni la moglie di Maurizio Costanzo è al timone di questo format proposto da Mediaset che tanto piace al pubblico italiano che aspetta con ansia ogni appuntamento giornaliero con il talk show dei sentimenti più seguito di Italia.

I telespettatori sono curiosi di scoprire come evolvono le vicende sentimentali dei protagonisti del trono over e del trono giovani che si presentano al cospetto della moglie di Maurizio Costanzo per trovare, si augurano, l’amore della vita.

Tra i protagonisti indiscussi del trono over ci sono senza dubbio Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Proprio la padrona di casa, Maria De Filippi, ha avuto uno scontro con il cavaliere: Riccardo è stato asfaltato davanti a tutti dalla regina di Mediaset. Nessuno si aspettava che la moglie di Maurizio Costanzo prendesse parola e lo ‘umiliasse’ così a centro studio.

Maria De Filippi asfalta Riccardo Guarnieri

Continua ancora a tenere banco il flirt presunto e segreto e i tira e molla di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I telespettatori credono che dama e cavaliere non la contino giusta. Qualcuno pensa che i due siano d’accordo, qualche altro crede che a giocare sporco sia solo Riccardo.

Ida sta conoscendo un nuovo cavaliere di nome Marco e Riccardo Guarnieri che fino ad ora ha sempre dichiarato di non essere sentimentalmente interessato alla sua storica fiamma, continua però a intromettersi nelle sue conoscenze intervenendo anche in maniera inappropriata.

Questo suo comportamento è stato notato anche da Maria De Filippi che ha deciso di parlare faccia a faccia con Riccardo. La regina di Mediaset ha asfaltato pubblicamente il cavaliere pugliese.

Come il pubblico ha potuto assistere in una delle ultime puntate di UeD, Alessandro Vicinanza che per un mese è uscito con Ida Platano, ha rivolto alla sua ex conoscenza delle parole dolci, affermando di provare ancora interesse fisico per la parrucchiera.

Riccardo è apparso infastidito da questi dichiarazioni e ha chiesto a Maria De Filippi di lasciare lo studio. Ecco dunque che la moglie di Maurizio Costanzo prende la parola e decide di parlare chiaramente con Riccardo.

Maria De Filippi difende Ida dichiarando che spesso le parole di Guarnieri sono fuori luogo, soprattutto nel momento in cui lui afferma di non essere più sentimentalmente interessato alla sua ex.

Secondo Maria, Riccardo non è geloso di Ida ma solo infastidito e le sue intenzioni poco chiare nei confronti della donna continuano a mandare la dama in confusione. Per la prima volta Maria De Filippi attacca davanti a tutti Riccardo iniziando a sospettare che Guarnieri stia giocando sporco.