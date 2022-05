“Nasconde un inconfessabile segreto”, sganciata la bomba: Ilary Blasi non ne sapeva nulla

Ilary Blasi non ne sapeva nulla, colpo di scena sull’Isola dei Famosi: viene fuori un segreto inconfessabile. Proprio loro lo hanno custodito per mesi. Sganciata la bomba in Honduras.

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi resta sbigottita, nemmeno lei sapeva nulla. Proprio loro hanno un segreto inconfessabile che potrebbe mettere nei guai due tra i più chiacchieratissimi naufraghi dell’edizione 2022 del reality di sopravvivenza.

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi si sta rivelando scoppiettante e ricca di colpi di scena e il merito è sicuramente di Ilary Blasi, la conduttrice del reality che con la sua ironia e la sua solarità è in grado di suscitare buonumore nei telespettatori.

Ma anche il cast di quest’anno piace tanto al pubblico che attende con ansia gli appuntamenti settimanali per scoprire come procedono le avventure honduregne dei protagonisti del noto reality di sopravvivenza.

A proposito di naufraghi, proprio due di loro nascondono un segreto inconfessabile che è spuntato fuori così, all’improvviso. Nemmeno la conduttrice Ilary Blasi ne sapeva nulla. Ecco che cosa sta succedendo in Honduras.

All’Isola dei Famosi tutto può succedere, mai espressione fu più veritiera, non a caso Ilary Blasi la ripete continuamente come se fosse ormai un mantra. Due amatissimi protagonisti del noto reality di sopravvivenza nascondono un segreto: stiamo parlando di Roger e Beatriz.

Roger Balduino è un naufrago tra i più chiacchierati e discussi dell’edizione 2022 mentre Beatriz Marino è stata ospite per qualche giorno in Honduras per avere un confronto proprio con il naufrago, suo ex fidanzato.

Ebbene, secondo Dagospia, proprio loro nasconderebbero in realtà un segreto inconfessabile. Durante la sua permanenza in Honduras, Beatriz ha cercato di chiarire e di riavvicinarsi a Roger ma invano: il cuore del bel brasiliano sembra appartenere ora solo e soltanto a Estefania.

Eppure, si mormora che in realtà Beatriz e Roger siano in accordo da mesi: tutto ciò a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo, sarebbe solo una trovata pubblicitaria, una scenetta messa in piedi per ottenere fama, popolarità e incrementare il numero dei follower.

Alberto Dandolo, esponente principale di Dagospia dice:

“Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull’isola dei morti di fama. Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo…”.

Insomma il giornalista sgancia una bomba che potrebbe avere dei risvolti inaspettati per il naufrago e la sua ex fidanzata. Ma qual è questo segreto che tanto sta suscitando curiosità nei telespettatori? Sicuramente a breve verrà svelato e ne vedremo delle belle.