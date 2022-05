Nelle scorse ore, Michelle Hunziker ha lasciato milioni di fan a bocca aperta, perché sul suo profilo IG si è mostrata totalmente cambiata. Dalle immagini possiamo notare il suo volto stravolto: scopriamo cosa è accaduto.

Michelle Hunziker, la conduttrice di Striscia la Notizia, si è completamente trasformata. Il suo viso stravolto ha lasciato tutti senza parole. Ma come mai si è ridotta in questa maniera? Non crederete ai vostri occhi appena la vedrete: scopriamo di più.

Michelle Hunziker, lo sconvolgente cambiamento

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate e famose del mondo dello spettacolo italiano. Con la sua ironia e bellezza ha conquistato l’intero pubblico italiano. Da anni la vediamo nel piccolo schermo nei programmi più seguiti dagli italiani, come “Striscia la notizia”, “Paperissima”, “All together now” oppure nella sua trasmissione ideata proprio da lei, “Michelle impossible”.

Ha alle spalle una carriera costellata di grandi successi. Con lei non ci si annoia mai, ogni volta sa intrattenere il pubblico perfettamente e proprio grazie alla sua simpatia e bellezza incanta milioni di telespettatori.

Anche sui social è molto seguita, infatti, ha 5,3 milioni di follower. Proprio nelle scorse ore, sul suo profilo IG, l’amatissima conduttrice italo-svizzera ha lasciato tutti senza parole con il suo sconvolgente cambiamento: scopriamo cosa è accaduto.

Michelle Hunziker con il viso stravolto è irriconoscibile | VIDEO

Nelle scorse ore, Michelle Hunziker attraverso le sue Instagram Stories, si è mostrata in compagnia della sua amica del cuore, ovvero Laura Barenghi. Le due non solo hanno un rapporto d’amicizia profondo, ma sono legate anche da un rapporto lavorativo, infatti, è la sua truccatrice personale.

Ogni volta che sono insieme ne combinano di tutti i colori. Dal filmato pubblicato dalla conduttrice, si vede Michelle in versione maschile. La make up artist l’ha trasformata in un uomo, insomma, in una veste del tutto sbalorditiva. Nella didascalia si legge:

“La Barenghi mi sta trasformando in un bullo?”

Michelle Hunziker in versione maschile…. MA COSA HA COMBINATO? pic.twitter.com/ZECRD0HhqF — Ginevra (@Ginevracasalin) May 10, 2022

Non sappiamo perché la Hunziker abbia deciso di travestirsi in questa maniera, ma sicuramente qualcosa bolle in pentola e ovviamente i suoi fan non vedono l’ora di scoprire a quale progetto sta lavorando la conduttrice italo-svizzera. Non è la prima volta che Michelle si sottopone a questo genere di trasformazione. A questo punto non ci resta che aspettare per scoprire cosa sta tramando.