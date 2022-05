Malore per la ballerina di Amici, colpo di scena: salta tutto | Pubblico delusissimo

Malore per una amatissima ballerina di Amici, colpo di scena: salta tutto all’improvviso. Il pubblico è delusissimo, nessuno si aspettava che potesse succedere proprio a lei.

Volto noto del talent di Amici di Maria De Filippi si sente male e salta tutto all’ultimo minuto. Il pubblico è preoccupatissimo ma anche delusissimo. Ecco che cosa è successo nei dettagli.

Malore per la ballerina di Amici

Sono anni che Maria De Filippi è al timone del talent Amici che a distanza di tantissimi anni dalla prima messa in onda continua a riscuotere, ieri come oggi, ancora tantissimo successo.

Nel corso delle varie edizioni sono davvero molti gli allievi che l’accademia di Canale 5 ha sfornato e lanciato nel mondo dell’arte con risultati anche piuttosto entusiasmanti. La maggior parte degli studenti usciti dalla scuola di Maria De Filippi sono oggi cantanti famosissimi o ballerini che si esibiscono nei teatri più importanti del mondo.

A proposito di ballerini, avete visto che proprio un volto noto della famosa accademia Mediaset ha avuto un malore? Si tratta di lei, nessuno si aspettava che potesse succedere una cosa del genere. Purtroppo salta tutto all’improvviso, il pubblico è delusissimo.

Chi è il volto noto del talent che si è sentito male

Amatissima protagonista del talent Amici di Maria De Filippi si sente male ed è costretta a uscire di scena. Stiamo parlando di Lorella Boccia. La bella ballerina partenopea ha preso parte al talent di Canale 5 nella sua dodicesima edizione.

Seppur non fu lei ad alzare la coppa dei campioni, riuscì ad ottenere comunque un grande successo. Lorella ha lavorato non solo come ballerina professionista nella scuola che le ha conferito notorietà, ma anche all’estero prendendo addirittura parte al film Step Up.

Da quel momento per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo sia in Italia che oltreoceano. Sposata con Niccolò Presta, nel 2021 è diventata la mamma di Luce. Da qualche settimana conduce Made in Sud insieme a Clementino.

Purtroppo nelle scorse ore la ex ballerina di Amici ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, di aver contratto il Covid-19 e di non poter dunque presenziare alla trasmissione.

Ha raccontato che i primi giorni sono stati davvero tremendi e che è stata molto male ma, fortunatamente adesso l’emergenza è rientrata e piano piano si sta riprendendo. La Boccia sperava di poter negativizzarsi prima della messa in onda ma purtroppo è risultata ancora positiva prima dell’inizio dell’ultima puntata.

Lorella quindi sarà costretta a rimanere a casa ancora per un po’. La conduttrice ha ringraziato i tantissimi follower che si sono preoccupati per lei e li ha rassicurati con la speranza di tornare settimana prossima in forza più che mai e pronta a condurre la nuova puntata di Made in Sud.