Isola dei Famosi, dramma senza precedenti dopo lo sbarco: trovati senza vita | Una strage

Isola dei Famosi, nuovo dramma si consuma dopo lo sbarco: trovati senza vita. Una strage senza precedenti ha sconvolto tutti. Il pubblico è rimasto esterrefatto dall’accaduto.

Isola dei Famosi, dramma senza precedenti

Sull’Isola dei Famosi tutto può succedere e il pubblico sta imparando a fare suo questo mantra di Ilary Blasi che mai più di ora, si è rivelato veritiero. Sapete che cosa terribile è successa dopo lo sbarco? Una strage senza precedenti: proprio loro trovati privi di vita.

Ma procediamo con ordine. Da ormai più di un mese, il reality di sopravvivenza ha avuto inizio e il cast di quest’anno piace così tanto al pubblico che ogni appuntamento settimanale si conclude con picchi di share altissimi.

In Honduras gli equilibri stanno iniziando a vacillare. La fame e la mancanza delle persone care iniziano a pesare terribilmente e spesso tra i concorrenti scattano litigi e incomprensioni che si risolvono però nel giro di poco tempo.

A proposito di concorrenti, uno in particolare si è ritrovato dinanzi ad una strage senza precedenti dopo lo sbarco. Facciamo luce su questo dramma che ha sconvolto davvero tutti.

Proprio loro trovati senza vita dopo lo sbarco

Arriva una confessione inaspettata da parte di uno dei naufraghi tra i più amati dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi che ha raccontato di una strage vissuta dopo aver lasciato il famoso reality di sopravvivenza. Protagonista di un triste episodio è Floriana Secondi.

L’ex gieffina è stata una delle prime eliminate dal famoso survival game e nelle scorse ore è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, dove parlando della sua festa di compleanno e del regalo speciale del suo compagno Angelo, è arrivata anche a fare una confessione senza precedenti.

Floriana, dopo il suo ritorno in Italia, si è ritrovata dinanzi ad una strage. La ex naufraga, amante degli animali, ha affermato che mentre lei era in Honduras, le sono morti tre gatti e uno recentemente in clinica.

Queste le sue parole:

“Ho perduto 3 gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c’è stata una strage al mio rientro dall’Isola”.

Floriana ha affermato poi che il suo compagno, per tirarla su di morale, per il suo compleanno che è stato qualche giorno fa, ha deciso di regalarle un Chihuahua conoscendo per l’appunto la sua passione per gli animali.

La ex naufraga è fidanzata con un architetto romano di nome Angelo da 8 anni e mezzo. Tra di loro c’è una differenza di età di 15 anni: lui ha 60 anni e lei 45 ma si amano tantissimo. Angelo è sempre stato una presenza importante nella vita di Floriana e di suo figlio Domiziano e oggi quest’ultimo, lo considera un papà a tutti gli effetti.