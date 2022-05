Ida Platano confessa, clamoroso colpo di scena a UeD: “Un altro figlio”

Ida Platano, una delle dame più discusse e amate del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne. Nei scorsi giorni si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole: scopriamo cosa ha rivelato.

Ida Platano, ultimamente è finita al centro dell’attenzione per il suo presunto ritorno di fiamma con il suo ex Riccardo Guarnieri, che è tornato nello studio di Uomini e Donne per trovare una nuova compagna. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate, ma l’ultima confessione della dama bresciana potrebbe cambiare qualcosa: scopriamo di più.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il ritorno di fiamma

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri l’intesa non è mai finita. Dopo l’ingresso del cavaliere pugliese a Uomini e Donne, i telespettatori sperano in un ritorno di fiamma. Ma mentre la dama bresciana non ha mai fatto mistero dell’amore che prova per lui, quest’ultimo ha sempre rivelato che non prova più niente, ma solamente un affetto amichevole.

Il comportamento di Guarnieri è stato fortemente criticato da Tina Cipollari, perché è convinta che lui stia illudendo la sua ex compagna. Ma la bionda opinionista non si è di certo risparmiata con la dama bresciana, infatti, sono state protagoniste di diversi scontri.

Nei giorni scorsi, Ida Platano ha rilasciato un’intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove ha parlato del suo rapporto con l’ex di Kiko Nalli, rivelando:

“Tina mi ha mancato di rispetto, soprattutto quando mi ha dato della donnetta…Mi viene ancora il nervoso. (…) Se devo prendermi una palata di me**a preferisco essere io l’obiettivo al posto di Gemma.”

Sempre durante l’intervista, la dama bresciana si è lasciata andare ad un’altra confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa ha rivelato.

Ida Platano: “Un altro figlio” | La confessione inaspettata

Come in molti saprete, la dama bresciana è innamorata di suo figlio Samuele. Il bambino, nato da una breve relazione, è la figura centrale della sua vita. Ma durante l’intervista rilasciata alla rivista del dating show di Canale 5, ha parlato del suo desiderio di maternità:

“Da qui a cinque anni mi vedo con un altro figlio… Riccardo ed io non abbiamo desiderato un figlio, c’erano tanti progetti tra cui anche l’idea di un bimbo nostro.”

Ha concluso dicendo che cerca un uomo con cui vivere una storia d’amore bellissima, che ovviamente abbia voglia di stare al suo fianco. Non possiamo che farle i nostri migliori auguri.