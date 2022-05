By

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano proprio mai, nella scorsa puntata abbiamo assistito alle continue polemiche che coinvolgono Riccardo Guarnieri e Ida Platano: scopriamo cosa è accaduto.

Ormai nel dating show di Canale 5 non si parla d’altro, il ritorno di Riccardo Guarnieri e il presunto ritorno di fiamma con Ida Platano sono gli argomenti più discussi della trasmissioni. Addirittura, Gemma Galgani sembra non avere più lo stesso spazio di un tempo, infatti, a rubarle la scena è stata proprio la sua amica del cuore.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ritorno di fiamma? Incredibile

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 9 maggio su Canale5, abbiamo visto al centro dell’attenzione Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Per la dama bresciana sembra non essere ancora finita la storia con il cavaliere pugliese, mentre lui cerca solamente un’amicizia da parte di lei.

Ma i comportamenti di quest’ultimo hanno fatto perdere la pazienza anche a Maria De Filippi, infatti, la conduttrice ha mostrato delle clip di alcuni fuori onda tra i due protagonisti del Trono Over per poi rimproverare il comportamento Guarnieri, dicendogli:

“Guarda, posso dirti che le ultime parole erano un po’ fuori luogo? Cioè Riccardo, tu non sei scemo giusto? Quando giochi sul fatto dicendo ‘Avrei giurato che Marco rimanesse’. Tu non sei geloso, sei infastidito!”

Anche i due opinionisti e Armando Incarnato sono dello stesso parere. Quest’ultimo è molto legato a Ida Platano e in una clip mostrata dalla conduttrice lo abbiamo visto protagonista di un duro scontro con Riccardo: scopriamo cosa è accaduto.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: la lite | VIDEO

La puntata di Uomini e Donne del 9 maggio 2022 è iniziata con un video di un fuori onda post sfilata, in cui abbiamo visto Armando Incarnato scontrarsi ferocemente con Riccardo.

Il cavaliere campano ha preso le difese della dama bresciana, accusando il bel tarantino di non tener in considerazione i sentimenti della sua ex e di averla totalmente confusa con il suo comportamento.

La tensione è aumentata e sono volate parole pesanti tra i due come “Sei una persona cattiva” oppure “ignorante.” Ida Platano si trovava in mezzo e ha cercato di calmare la situazione. A quel punto, Incarnato ha deciso di tagliarsi fuori dalla situazione e di uscire dallo studio.