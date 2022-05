“È sotto osservazione”, incidente all’Isola dei famosi: urgente intervento dei medici

Uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2022, è stato assente alla scorsa puntata del reality a causa di un grave problema di salute, l’intervento dei medici è stato necessario. Ma cosa è successo? Scopriamolo.

Come saprete, la vita da naufrago non è affatto facile, le sfide de L’Isola dei Famosi, mettono sempre a dura prova i concorrenti, sia a livello fisico e anche a livello mentale. Durante il loro percorso possono capitare incidenti, ed è proprio quello che è accaduto a uno dei protagonisti che ora si trova sotto osservazione: scopriamo cosa è successo nei dettagli.

L’Isola dei Famosi, il terribile annuncio in diretta

Già nei giorni scorsi, i telespettatori più attenti avevano notato che un naufrago mancava all’appello nei precedenti daytime e ora lo stesso concorrente non ha preso parte alla puntata de L’Isola dei Famosi di lunedì 9 maggio.

Ma avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Blind. La scorsa diretta è iniziata con un annuncio di Alvin che riguarda proprio le condizioni di salute e il motivo dell’assenza del partecipante. Il giovane rapper non è stato bene: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Blind sotto osservazione: cosa è accaduto

La puntata del 9 maggio è iniziata con un’importante comunicazione di Alvin. L’inviato ha spiegato che Blind non sta attraversando dei giorni facili e proprio per questo motivo è sotto il controllo di un medico:

“Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata (..) L’ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo”.

Ovviamente non è nulla di grave, infatti, potrebbe tornare in Palapa venerdì 13 maggio nella prossima puntata. La sua sparizione improvvisa aveva allarmato numerosi telespettatori, ma fortunatamente la comunicazione di Alvin ha tranquillizzato il pubblico a casa.

Nei giorni scorsi diversi utenti sul web si erano lamentati della poca attenzione su Blind da parte degli autori, infatti, su Twitter si legge: “Si era fatto male ad un piede credo. Ma comunque talmente importante per gli autori da non fare passare neanche la scritta sotto dicendo che in infermeria come per gli altri”.

Noi ci auguriamo che il giovane riesca a tornare tra i suoi compagni d’avventura il più presto possibile, anche se la vita da naufrago non è affatto facile e questa esperienza lo sta mettendo a durissima prova.