Belen Rodriguez? Macché, l’altra metà di Stefano è lei: coppia indissolubile | FOTO

Belen Rodriguez chi? Stefano De Martino esce allo scoperto con lei. Ecco la coppia indissolubile che nessuno si aspettava. Proprio questa donna famosissima è la sua ‘dolce’ metà.

Stefano De Martino ha scelto lei. L’ex ballerino è in coppia con un’altra donna bellissima. Altro che Belen Rodriguez! La sua ‘dolce’ metà è ancora più famosa dell’argentina.

Stefano De Martino, il latin lover partenopeo

Stefano De Martino è tra i presentatori attualmente più amati del piccolo schermo. Nessuno avrebbe mai immaginato che lui, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino, si sarebbe ritrovato al timone di programmi di grande successo per la Rai.

Ormai la sua strada nel mondo dello spettacolo è tutta in discesa. Maria De Filippi, che gli ha conferito fama e popolarità grazie alla partecipazione al suo talent Amici, continua ancora tutt’oggi a volerlo al suo fianco.

Per mesi il bel partenopeo è stato al centro di gossip e pettegolezzi per via del ritorno di fiamma con la ex moglie Belen Rodriguez. I due non hanno mai rilasciato alcun comunicato ufficiale a riguardo ma le foto di alcuni paparazzi parlano chiaro.

Tuttavia, proprio quando i fan stavano finalmente iniziando a gioire per il ritorno dell’amore tra la conduttrice argentina e il conduttore partenopeo, ecco che arriva una indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta: altro che Belen, l’altra metà di Stefano è una donna ancora più bella e famosa.

Belen chi? La ‘dolce’ metà del napoletano è lei

Stefano De Martino nella sua vita ha avuto un unico grande amore: Belen Rodriguez, la donna che ha conosciuto durante il periodo trascorso ad Amici e che gli ha fatto perdere la testa.

I due, dopo essere usciti allo scoperto, sono convolati a nozze nel giro di poco tempo e prestissimo sono diventati genitori di Santiago. Le cose purtroppo non hanno funzionato e dopo diversi allontanamenti hanno deciso di dividere definitivamente le loro strade agli inizi del 2020.

Ma si sa, l’amore fa giri immensi e poi ritorna e proprio come se fosse scritto nelle stelle, Stefano e Belen hanno deciso di riprovarci, o almeno così sembra. Arriva però un’indiscrezione che lascia tutti senza parole: in realtà Stefano De Martino ha un’altra donna, è lei la sua dolce metà. Stiamo parlando di Andrea Delogu.

Stefano e Andrea sono amici da tanti anni e solo qualche anno fa è venuta fuori la notizia che tra di loro c’è stato anche un flirt però prontamente smentito dai diretti interessati. I fan possono stare tranquilli.

Andrea e De Martino non sono una coppia nel privato ma saranno una coppia sul lavoro. Secondo infatti un clamoroso scoop di Dagospia, l’ex ballerino di Amici è pronto a condurre un nuovo show prossimamente in onda su Rai 1 e insieme a lui, come co-conduttrice ci sarà proprio Andrea Delogu.

Non abbiamo ancora informazioni sul programma che la coppia si accinge a presentare, si sa soltanto che dovrebbe essere una trasmissione sulla falsariga del Festivalbar. Dunque i seguaci della coppia De Martino-Rodriguez possono stare tranquilli, Andrea è una partner solo sul lavoro.