Amici, quanto ha guadagnato Stefano De Martino? Con questi soldi si compra una villona

Vi siete mai chiesti quanto ha guadagnato effettivamente il famoso giudice, nonché ballerino, Stefano De Martino partecipando all’ultima edizione di Amici? I numeri sono davvero esorbitanti: ecco tutti i dettagli.

Chi segue il rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi sa perfettamente che la sua presenza all’intento del talent è stata fondamentale. Inoltre per la conduttrice è sempre un piacere ospitare o addirittura lavorare assieme a dei giovani volti che in passato hanno partecipato come membri effettivi del cast nei numerosi programmi da lei condotti. Lui ad esempio molti anni fa decise di iscriversi ai casting per il talent show dove poi ottenne una visibilità inimmaginabile.

Lui oggi appunto, deve praticamente tutta la sua carriera alla partecipazione ad Amici, il quale gli ha consentito di lavorare prima come ballerino professionista ed successivamente gli ha aperto le porte del successo perfino nel mondo dello spettacolo. Oggi ovviamente il suo guadagno è ben diverso da un tempo, quando ancora ad esempio si ritrovava a lavorare per ore e ore dietro le quinte di un palco.

Oggi lui è un conduttore di professione ma, solo ed esclusivamente per Maria, si mette nei panni di un giudice per esprimere il suo pensiero riguardo le esibizioni di tutti i giovani artisti che continuano a rincorrere un sogno all’interno dello studio. Ma quanto guadagna effettivamente per ricoprire questo ruolo?

Stefano De Martino, quanto a guadato fino ad oggi come giudice ufficiale di Amici? Cifre da capogiro

Ebbene, in realtà in molti fino ad oggi si sono chiesti quale fosse il suo guadagno effettivo per ricoprire un ruolo di tale portata all’interno del programma della famigerata Maria. Oggi vedremo nel dettaglio a quanto potrebbe ammontare la cifra racimolato sino ad oggi dallo stesso ballerino, nonché conduttore televisivo. Per poter capire effettivamente a quanto arriva la cifra racimolata negli ultimi mesi bisogna tener conto in primis il guadagno di una singola puntata del programma.

Dovete sapere appunto che il famoso ex ballerino d ex allievo del talent guadagna circa 7.000€ a serata. Il che significa che fino ad oggi la cifra raggruppata è davvero alta. Considerando che in realtà davvero in pochi riescono a percepire un guadagno così alto in una singola puntata. La sua retribuzione è da far invidia perfino a molti volti del mondo dello spettacolo. Questa nuova edizione del serale di Amici ha ben 9 puntate, il che significa che sino ad oggi il conduttore ha portato a casa ben 63 mila euro in veste di membro effettivo della giuria.