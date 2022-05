Vladimir Luxuria senza freni, dopo 15 anni demolisce Belen: l’impressionante vendetta

Ecco che arriva la dichiarazione di Vladimir Luxuria ai danni di Belen Rodriguez 15 anni dopo l’alterco a L’Isola dei famosi. Scopriamo tutto.

Vladimir Luxuria sta continuando la sua avventura come opinionista a L’Isola dei famosi, mentre Belen Rodriguez si gode l’amore ritrovato con Stefano De Martino.

Le strade delle due donne, però, si sono incrociate a seguito di una dichiarazione choc fatta dalla bella Luxuria a ben 15 anni di distanza dalla loro esperienza come concorrenti nel reality show.

Lo scontro tra Vladimir e Belen

Nel 2008, Vladimir e Belen sono state entrambe concorrenti a L’Isola dei famosi, quando la trasmissione andava ancora in onda su Rai 2 e veniva condotta da Simona Ventura. Nel corso dell’avventura, le due donne hanno dato vita a numerosi siparietti, che le hanno viste contrapposte.

Vladimir Luxuria, all’epoca, fu la prima a parlare della relazione tra Belen e il compianto Rossano Rubicondi. Le due donne arrivarono entrambe in finale senza riuscire a chiarirsi. Alla fine, a trionfare fu Vladimir Luxuria, mentre Belen si accontentò di un secondo posto.

Come dimenticare il momento clou dello scontro tra le due donne, quando Belen accusò Vladimir di essere invidiosa del suo organo produttore femminile, di cui la Luxuria sarebbe stata sprovvista.

La dichiarazione choc dell’opinionista dell’isola

A distanza di qualche tempo, a quanto pare, le due donne avrebbero chiarito e si sarebbero riappacificate. La notizia, però, è stata smentita da una dichiarazione dell’opinionista, che, a distanza di 15 anni, ha riacceso lo scontro.

Alcuni utenti su Twitter, infatti, hanno riportato una dichiarazione di Vladi, che si sarebbe attribuita il merito della notorietà della Rodriguez.

Ecco la frase choc:

“Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me, che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi”. Vladimir asfalta Belen 1-0 😂 — iamlila (@Gossip14378601) May 8, 2022

Il riferimento choc di Vladi è, appunto, alla breve liaison tra Belen e Rossano, avvenuta proprio sull’isola. In realtà, però, quando partecipò al reality show in questione, la Rodriguez era già nota: se non lo fosse stata, non avrebbe mai potuto partecipare a un reality con protagonisti vip.

E voi cosa ne pensate? A chi date ragione nell’alterco tra la Luxuria e Belen Rodriguez? Fatecelo sapere, mentre rimaniamo in attesa di una risposta da parte della bella Rodriguez.