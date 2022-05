Un posto al sole, lascia tutto e molla palazzo Palladini: proprio lei obbligata a scappare via

By

Ecco qualche anticipazione sulla longeva soap opera ambientata a Napoli: Un posto al sole. Una delle protagoniste sta per assentarsi per un po’.

Nel corso degli anni, è già capitato che qualche protagonista de Un Posto al Sole si assentasse.

Anticipazioni Un posto al sole

L’interesse degli spettatori per Un Posto Al Sole non sembra svanire. La soap opera tutta italiana sembra essere sì longeva ma sempre appassionante. Le ultime indiscrezioni. infatti, vogliono importanti novità, soprattutto per le puntate che vanno nella settimana dal 23 al 27 maggio.

E’ già capitato che, nel corso di qualche puntata di Un posto al sole qualche personaggio abbia fatto trasferte fuori dal classico set, all’esterno, in giro per l’Italia. Filippo e Serena, anche se la loro storia d’amore era all’inizio, avevano deciso di andare a New York. Nel frattempo, Rossella e Riccardo, stavano trascorrendo del tempo a Bolzano.

Chi andrà dove

Nello specifico, stavolta, Mariella, Cerruti, il dottor Sarti insieme ad altri personaggi e colleghi vigili di Guido Del Bue andranno nella città toscana di Siena. Stavolta, gli attori si sono davvero recati nella città per poter girare delle scene in esterna. E già questa, per i telespettatori, è una bella novità.

Gli spettatori vedranno i loro attori del cuore nella celeberrima Piazza del Campo, al Duomo e a Palazzo Chigi Saracini di Siena. Questa è una delle indiscrezioni più importanti sulla soap Un Posto Al Sole. Non si conosce, però, il motivo della trasferta in terra toscana.

Per Martina il motivo della trasferta forse risiede nel fidanzato Sasà. Gli spettatori che seguono la soap, infatti, sanno che lui ha instaurato un rapporto con un giovane infermiere collega in ospedale. Precedentemente, Guido aveva accompagnato al Cotugno di Napoli un collega vigile.

Proprio lui aveva notato che il dottor Sarti aveva degli atteggiamenti un po’ troppa confidenza con un infermiere. Nel corso delle prossime puntate, Del Bue scoprirà qualcosa che riguarda Bruno. Non si sa se Cerruti sarà tradito.

Una cosa è certa: Mariella avrà voglia di vacanze sia con Sasà che con Sarti. Forse proprio per questo motivo, andrà in trasferta in Toscana.

Per conoscere tutti i dettagli di ciò che succederà, non vi resta che guardare la soap nelle prossime settimane.