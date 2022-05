Te lo spacciano come olio extravergine d’oliva, leggi l’etichetta | Truffati milioni di italiani

Una piccola quantità di olio extravergine d’oliva è presente in quasi ogni ricetta che prepariamo, che sia un dolce o una pizza.

Troppo spesso non pensiamo a leggere l’etichetta dell’olio, pensando che a metterci al riparo dalla frode basti la dicitura in bella vista di “Olio Extravergine di Oliva”. Ma non è esattamente così, purtroppo.

Frode: spacciato come olio extravergine d’oliva

Riconoscere le frodi ed evitarle, per quanto difficoltoso sembra essere diventato lo sport da seguire nelle corsie dei supermercati. Armati di occhiali o lenti di ingrandimento non resta che leggere attentamente le etichette di cosa acquistiamo.

Questo se non vogliamo tornare a casa con le buste piene di “falsi alimentari”.

Lo Sapevate che circa il 70% dell’olio d’oliva è in realtà falso ? Lo sono più di due terzi degli oli d’oliva sugli scaffali del tuo supermercato. Questo perché l’olio d’oliva legittimo è costoso da produrre.

In commercio ci sono molti prodotti diluiti e contraffatti che affermano di essere olio extra vergine d’oliva ma che alla fine possono risultare anche dannosi per il nostro organismo.

Per fortuna non siamo soli in questa lotta, infatti di recente la Guardia di Finanza ha messo in luce alcune contraffazioni possibili, tra cui quelle a danno dell’olio extravergine d’oliva

Un danno non solo economico, ma di immagine di una che si può ben definire “un’eccellenza italiana”.

Con il nome “Verum et oleum”, può dirsi chiusa una operazione che ha visto al termine della stessa avviati ben 5 sequestri a cui sono seguite anche 5 diffide.

Dall’indagine condotta dagli uomini dell’Arma è scaturito che il 27% (ovvero 2.300.000 litri di prodotto) dei campioni di Olio Extravergine di Oliva (EVO), sottoposi ad analisi di laboratorio in tutta Italia era irregolare.

Leggere le etichette