Da diversi giorni che uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2022 non si vede più e i telespettatori più attenti hanno notato la sua improvvisa assenza. Ma cosa gli è accaduto? Il retroscena è scioccante: scopriamo di più.

A L’Isola dei Famosi, i telespettatori più attenti hanno notato che un naufrago manca all’appello già da diverso tempo. Avete capito chi è assente dalle scene? E’ uno dei personaggi più discussi del reality di Ilary Blasi: ecco chi è.

L’Isola dei Famosi, un naufrago è scomparso: telespettatori preoccupati

A L’Isola dei Famosi, l’assenza di un naufrago durante i montaggi del daytime, ha scatenato una forte preoccupazione da parte dei telespettatori più attenti. Ad essere completamente scomparso dai riflettori, sembra essere proprio Blind.

Il naufrago non appare da ben due daytime, infatti, diverse persone hanno segnalato questo fatto. Sui social, in molti si sono chiesti come mai fosse sparito. Un utente su Twitter ha manifestato tutta la sua delusione per questa strana sparizione del giovane rapper.

Comunque sono due daytime che Blind non c’ è e Clemente è inquadrato proprio pochi secondi

Se si levasse dalle palle pure Laura sarebbe perfetto, nonostante anche altri non mi stanno simpatici ma almeno sono più tollerabili#isola — Barbara Nedaris (@BNedaris) May 5, 2022

Ma per quale motivo è totalmente scomparso? Il concorrente avrebbe avuto un infortunio durante il gioco della pelota, in questi giorni, infatti, Blind sarebbe stato in infermeria per un problema al piede.

Blind: tutto sulle sue condizioni attuali

Al momento non abbiamo notizie sulle sue condizioni di salute, ma probabilmente è nelle mani di un’equipe di medici specializzati. Ma un altro fatto che preoccupa i fan del programma, è che gli autori del reality non hanno mai parlato di lui, a sottolinearlo è stato proprio un utente che su Twitter ha scritto:

“Ma comunque talmente importante per gli autori da non fare passare neanche la scritta sotto dicendo che in infermeria come per gli altri”.

Insomma, il percorso di Blind non si sta rivelando affatto facile. Durante la diretta in molti hanno notato il suo volto stanco, inoltre lui è stato protagonista di diversi scontri con gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Ma il giovane è tornato in Palapa e alcuni suoi familiari sono intervenuti per prendere le sue difese. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate.