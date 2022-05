“Queste immagini fanno paura”, com’è conciata Charlene di Monaco: che peccato | FOTO

Charlene di Monaco come mai prima d’ora. Avete visto com’è conciata la moglie di Alberto II? Che peccato, queste immagini fanno davvero tanta tristezza. I sudditi sono sconvolti.

Le immagini di Charlene di Monaco stanno facendo il giro del mondo. La sovrana del Principato, nonché moglie di Alberto II è cambiata drasticamente. Ecco l’incredibile trasformazione che lascia senza parole.

Riflettori puntati su Charlene di Monaco

Continua ad essere al centro dell’attenzione Charlene Wittstock. La moglie del sovrano monegasco Alberto II ha ancora i riflettori puntati su di sé e questa volta a far parlare è il suo aspetto estetico.

Avete visto come si è conciata la reggente del Principato? Sembra davvero un’altra persona. Purtroppo l’anno appena trascorso e anche quello da poco cominciato, non sono stati affatto semplici per la principessa sudafricana.

Una terribile infezione l’ha costretta a rimanere lontano dalla sua famiglia e dai suoi doveri istituzionali per oltre un anno. Charlene è stata ricoverata prima in una clinica in Sudafrica e poi, fino a qualche mese fa, in un centro di riabilitazione in Svizzera.

Non bastava però l’infezione a debilitare la principessa: un esaurimento psicofisico l’ha fortemente messa a dura prova dopo un periodo già molto turbolento per la sua salute. Fortunatamente a marzo la moglie di Alberto II ha avuto l’ok dai medici per ritornare a palazzo reale e cominciare a riprendere in mano la sua vita ma nulla è più come prima: Charlene è un’altra persona.

L’incredibile trasformazione della principessa sconvolge tutti

Nessuno ha avuto notizie di Charlene fino allo scorso 30 Aprile. Per oltre un anno la principessa monegasca ha fatto perdere le tracce di sé. Ricoverata in una clinica in Sudafrica prima, e in un centro di riabilitazione in Svizzera poi, nessuno ha più visto una sua immagine fino ad ora.

L’occasione giusta è stata un ritratto di famiglia in occasione della Pasqua e da ultimo, un evento sportivo al quale la principessa si è presentata in compagnia del marito e dei suoi figlioletti, Jacques e Gabriella.

Proprio in quest’ultima foto scattata qualche giorno fa, si può vedere una Charlene completamente diversa dal passato. Il settimanale tedesco Adels-Magazin ha dedicato proprio una copertina ai sovrani monegaschi parlando dell’incredibile trasformazione della principessa sudafricana.

Sebbene Charlene sia apparsa in perfetta forma fisica, con un taglio di capelli molto corto e sbarazzino, il suo viso, hanno notato in molti, sembrava quasi una maschera così come i suoi occhi tristi e inespressivi volevano nascondere probabilmente un dolore lancinante che ancora si porta dentro.

La Wittstock ha subito una trasformazione fisica clamorosa. Qualche mese fa, dal Sudafrica, sono state pubblicate alcune fotografie che la ritraevano particolarmente magra ed emaciata.

Ora il suo volto scavato ha lasciato il posto ad un viso più rotondo, probabilmente dovuto anche all’effetto di farmaci e psicofarmaci che non le donano però un aspetto del tutto salutare ma a preoccupare è soprattutto la sua espressione.

Charlene è parsa al pubblico triste e malinconica, con gli occhi spenti e un sorriso appena accennato e quasi forzato, segno che qualcosa purtroppo ancora la sta facendo tanto soffrire.