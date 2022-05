Letizia di Spagna, tragica separazione in casa reale | Obbligata a lasciare la corona

By

Letizia di Spagna, tragica separazione nella famiglia reale: proprio lei obbligata a lasciare la corona. Nessuno si sarebbe mai aspettato un evento del genere, caos nella Royal Family iberica.

Non arrivano buone notizie dalla famiglia reale spagnola: Letizia Ortiz, moglie del Re Filippo, si ritrova ad affrontare una situazione senza precedenti, una separazione nella famiglia reale che potrebbe sconvolgere tutti gli equilibri già precari di una monarchia secolare.

Letizia Ortiz è salita al trono spagnolo nel maggio del 2004, a seguito di un matrimonio super sfarzoso con l’allora principe delle Asturie, Filippo VI di Borbone. Sono passati 18 anni da allora e Filippo e Letizia sembrano sempre più innamorati che mai nonostante, come è normale che sia, anche loro hanno vissuto sicuramente alti e bassi.

Eppure, anche in un matrimonio all’apparenza così perfetto, si nascondono segreti e scheletri nell’armadio. Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che sconvolge la Regina di Spagna: nuova frattura nella famiglia reale, la corona spagnola rischia grosso.

Proprio lei obbligata a lasciare la corona

La famiglia reale spagnola in crisi, arriva una separazione nella dinastia dei Borboni che potrebbe mettere in serio pericolo gli equilibri di una storica monarchia. Che cosa sta succedendo in Spagna? La figlia di Letizia e Filippo è pronta ad abbandonare la corona. Stiamo parlando della secondogenita Sofia.

Ebbene sì, gli uccellini sono pronti a spiccare il volo. Dopo la sorella Leonor, futura erede al trono di Spagna, che già da qualche mese sta frequentando un college in Inghilterra, più precisamente in Galles, anche la secondogenita della coppia reale spagnola, Sofia, è pronta a lasciare il nido sicuro e vivere la sua vita da studentessa.

Pure lei come la sorella frequenterà un college in terra straniera e si allontanerà dunque da palazzo reale. Per la prima volta Letizia Ortiz e Filippo di Borbone si ritroveranno senza le adorate figlie a casa.

Una separazione questa, nella famiglia reale, che intristisce soprattutto la Regina così affezionata alle sue figliolette. Leonor e Sofia hanno un rapporto meraviglioso con mamma Letizia.

Racconta un insider vicino alla famiglia reale che le tre sono davvero molto amiche, sarà dunque un duro colpo per la moglie di Filippo dover rinunciare alla quotidianità con le sue bambine che ormai sono abbastanza grandi da addentrarsi appieno nel mondo degli adulti.