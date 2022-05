Lady Diana, clamoroso: 25 anni dopo salta fuori l’accordo proprio con lui | Che presa in giro

Lady Diana, scoop clamoroso sulla mamma di Harry e William: dopo 25 anni viene fuori l’accordo fatto proprio con lui. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei, che presa in giro.

Lady Diana, l’iconica principessa del Galles, ha portato con sé un insospettabile segreto. Dopo 25 anni salta fuori l’accordo fatto proprio con lui. I dettagli.

Lady Diana, la principessa del popolo

Diana Spencer, conosciuta al mondo come Lady D. è stata la principessa del Galles e moglie del futuro erede al trono d’Inghilterra, il Principe Carlo. Purtroppo quello di Carlo e Diana è stato uno dei matrimoni più tristi e infelici della famiglia reale inglese.

La principessa del Galles non è mai stata felice accanto al figlio prediletto della Regina Elisabetta che l’ha ferita più volte con tradimenti extraconiugali. La sua amante, da sempre, è Camilla Parker.

Diana era consapevole della tresca sentimentale di suo marito e quando finalmente nel 1997 decide di riprendere in mano la sua vita e di ricominciare da sola, lontano da palazzo reale, un terribile incidente stradale la strappa per sempre alla vita terrena.

Aveva solo 36 anni quando il 31 agosto del 1997, nel tunnel del Pont de l’Alma, a Parigi, perde la vita insieme a Dodi Al-Fayed. Dopo 25 anni viene fuori un segreto di cui nessuno sapeva nulla: la principessa Diana aveva un accordo segreto proprio con lui.

L’accordo segreto della principessa viene svelato

Il 31 agosto 1997 Lady Diana perdeva la vita in un terribile incidente automobilistico nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, mentre era in auto con Dodi Al- Fayed, l’uomo con il quale aveva cercato di ricostruirsi una vita.

In realtà, 25 anni dopo, viene fuori un terribile segreto che la principessa ha custodito per tempo: Dodi Al-Fayed non era davvero l’uomo con il quale Lady Diana aveva intenzione di ricominciare a vivere ma la sua relazione con lui è iniziata col solo scopo di far ingelosire l’unico vero amore della sua vita, Hasnat Khan, un cardiochirurgo di origine pakistana con il quale la principessa aveva iniziato una relazione segreta e clandestina.

Anche il famoso scatto che ritrae Lady Diana sullo yacht di Dodi Al-Fayed era stato organizzato dalla stessa principessa la quale aveva avvisato personalmente i paparazzi della sua presenza sulla barca del noto miliardario solo per far sì che le foto arrivassero al suo amore.

Hasnat e Diana si sono conosciuti in ospedale, quando la principessa ha fatto visita ad una coppia di amici. Tra di loro è stato amore a prima vista, dopo poco tempo dal primo incontro, i due hanno iniziato una relazione segreta vissuta tra le stanze di Kensington Palace e talvolta, in un piccolo appartamento situato a Chelsea dove Hasnat viveva da solo e nel quale Diana si recava spesso per svolgere faccende domestiche e prendersi cura del suo cardiochirurgo.

Insomma, dopo 25 anni viene fuori una verità scomoda che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Lady Diana ha preso in giro Dodi Al-Fayed? Aveva una doppia relazione? Con Hasnat c’era un accordo di segretezza e non divulgazione? E per quale ragione? Queste e altre domande per il momento restano senza risposta.