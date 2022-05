Frittata di asparagi pugliese, se ne provi un pezzo te la mangi tutta | Pronta in un attimo

By

Ecco di seguito l’incredibile ricetta della frittata di asparagi pugliesi che siamo sicuri che vi lascerà l’acquolina in bocca. Scopriamola insieme.

La frittata di asparagi è una ricetta tipica amatissima della cucina pugliese. Non potete assolutamente perdervela. Ecco perché di seguito troverete tutti gli ingredienti essenziali e il facilissimo procedimento che vi aiuterà a portare a termine questa deliziosissima ricetta.

Gli ingredienti per la frittata di asparagi

Come avrete sicuramente intuito dal titolo, questa meravigliosa ricetta ha come protagonisti indiscussi gli asparagi. Questo vegetale è essenziale per la nostra dieta, perché contiene acqua, potassio e asparagina.

Gli asparagi sono depurativi e drenanti, perché stimolano la diuresi e le funzioni epatiche e renali. Inoltre ci aiutano a eliminare le tossine e riducono il ristagno dei liquidi e la cellulite.

Ecco di seguito tutti gli ingredienti per preparare questo gustosissimo piatto:

400 grammi di asparagi

6 uova

50 grammi di mollica

1 cipolla

Mezzo spicchio di aglio

30 grammi di formaggio in polvere

50 grammi di scamorza

Q.b. di prezzemolo

Q.b. di sale

Q.b. di pepe

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Di seguito, invece, troverete tutti i dettagli relativi al procedimento. Continuate a leggere e scoprite tutto!

Il procedimento di questo gustosissimo piatto

Per prima cosa fate soffriggere la cipolla tagliata a pezzetti con l’aglio in una padella con un filo d’olio d’oliva. Cuocete per un paio di minuti.

Aggiungete gli asparagi verdi tagliati a pezzi di circa 3 centimetri e lasciateli cuocere per 8-10 minuti a fuoco medio. Salate e pepate. In una ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale e aggiungete la cipolla e gli asparagi fritti in modo che si integrino nell’uovo.

Aggiungete anche la scamorza, il formaggio in polvere e la mollica. In una padella ben calda, mettete un filo d’olio d’oliva e fate cuocere la frittata di asparagi verdi per circa 4 minuti per lato a fuoco medio-basso.

Un’alternativa è quella di prepararla in forno, rivestendo di carta da forno una teglia tonda e capiente. Andrebbe cotta per 30 minuti a 180 gradi. A quel punto sarà pronta, quindi lasciatela riposare, dopo di che potrete servirla.

Questa frittata di asparagi verdi freschi diventerà uno dei vostri piatti preferiti per la cena, perché ricca di proteine ​​e di vitamine e quasi priva grassi.

