Grande gioia per il programma di Maria De Filippi, proprio un amatissimo volto del dating show di Canale è diventato papà. Non ci credereste mai, ma stiamo proprio parlando di lui. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Oggi è un uomo innamorato della sua compagna e di sua figlia, ma qualche anno fa divenne famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, non andò come sperava, ma oggi la sua vita è completamente cambiata: ecco di chi stiamo parlando.

Volto amatissimo di UeD è diventato papà: ecco chi è

Vi ricordate di Antonio Moriconi? Sì, proprio lui. All’epoca, quando decise di prende parte al programma di Maria De Filippi per corteggiare Teresa Langella, aveva solo 26 anni. Il suo percorso a Uomini e Donne non andò come sperava, dato che la tronista scelse Andrea Del Corso e non lui.

Antonio era innamorato di Teresa e per lui fu una grande delusione. I fan della trasmissione speravano di rivederlo sul trono, ma lui decise di andare avanti per la sua strada, lontano dalle telecamere.

Dopo qualche mese dalla fine della sua esperienza a Uomini e Donne, Moriconi ha conosciuto e si è innamorato di un’altra ragazza, di nome Iula Sciumè. I due sono ancora oggi una coppia e pochi giorni fa hanno annunciato la nascita della loro primogenita, una gioia immensa.

Antonio Moriconi e Iula Sciumè sono diventati genitori: il dolce annuncio

Pochi giorni fa Antonio Moriconi e Iula Sciumè hanno dato l’annuncio della nascita della loro bambina sui social. Le foto della piccola Isabel hanno emozionato tutti e in pochissimo tempo i neo genitori sono stati travolti da una pioggia di likes e commenti.

La primogenita dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è nata il 3 maggio 2022 alle 16.07. Iula, attraverso un lungo post su IG, ha manifestato tutte le sue emozioni e ha esordito dicendo:

“È cambiata per sempre la nostra vita”.

La bellissima influencer ha anche speso delle bellissime parole per Antonio che è stato sempre accanto a lei, supportandola dalla prima contrazione fino alla nascita della piccola Isabel: “Non potevo trovare un compagno, amico e fidanzato migliore ed adesso anche un papà.” Una gioia incredibile, non ci resta che augurare tanta felicità e amore a questa bellissima famiglia.