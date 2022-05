Edoardo Tavassi, altro che Guendalina: i ritocchini sono costati una montagna di soldi

Oltre alla sorella Guendalina, sembrerebbe che anche Edoardo Tavassi sia ricorso ad un intervento estetico molto costoso. Vediamo di cosa si tratta.

Edoardo Tavassi, in queste settimane sull’isola dei famosi insieme alla sorella, si sta distinguendo per la sua simpatia.

Edoardo Tavassi alla ricerca dell’amore

Sull’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 tutti i lunedì e venerdì, come naufrago c’è anche Edoardo Tavassi. L’uomo è arrivato in Honduras in coppia con la sorella più famosa: Guendalina. Quest’ultima, nota per essere ricorsa più volte alla chirurgia estetica, è già accoppiata, a differenza del fratello.

Edo, così lo chiama sua sorella, si professa doppiatore e videomaker anche se, il pubblico più attento, cercando online qualche suo lavoro, non è stato in grado di trovarlo. Sin dal 2011, quando la sorella approdò nella casa del Grande Fratello, Edoardo Tavassi fece il suo ingresso nei salotti televisivi.

Oggi sembra che la sua occupazione principale sia quella di influencer. Basterà guardare il suo profilo Instagram per vedere la mole di sponsorizzazioni che faceva già prima di diventare un naufrago.

Proprio lui, è volato sull’isola con due obiettivi: perdere peso e trovare l’amore. Ora, dopo la puntata di venerdì, sembrerebbe esserci stato un ricambio di concorrenti di sesso femminile, con qualche nuova possibilità per Edoardo Tavassi di raggiungere uno dei suoi obbiettivi.

A quale intervento estetico si è sottoposto?

Qualche tempo fa, Edoardo Tavassi è volato in Turchia per concedersi un viaggio di bellezza. Grazie alla collaborazione con una famosa agenzia di chirurgia estetica, il Tavassi si è sottoposto ad un trattamento intensivo che gli ha permesso di sorridere di nuovo.

Un trattamento durato soltanto tre giorni. L’ex di Diana Del Bufalo, non era contento del suo sorriso. Per questo motivo, volò in Turchia per farsi impiantare delle capsule, in anestesia locale. Dopo essersi specchiato, Edoardo ha voluto condividere sui suoi profili social la sua esperienza.

I risultati si vedono anche sull’Isola dove Edoardo oltre a mostrare il suo sorriso smagliante sta facendo anche sorridere il pubblico da casa con le sue battute e trovate esilaranti oltre che spesso autoironiche.

Impossibile, per i fan del programma, non aver riso mentre Edoardo Tavassi era alle prese con la chioma della sorella da tagliare. Un vero e proprio Edo Mani di Forbici.