Carta igienica tossica, da non credere: l’abbiamo sempre comprata | Gettala subito

La carta igienica è fondamentale in casa, tanto che è conveniente averne il più possibile per essere sempre preparati, ma cosa ne sappiamo della sua composizione?

È un prodotto che utilizziamo quotidianamente e non sempre gli viene data l’importanza che richiede per mancanza di informazioni.

È un tipo di carta che si caratterizza per essere fine, morbida e assorbente. La si trova di solito sotto forma di rotoli e il suo utilizzo principale è quello di mantenere la pulizia delle parti intime dopo essere andati in bagno.

Ne esistono in molte varietà e dovrebbero prendersi cura della nostra pelle da irritazioni e allergie, assorbendo liquidi, tra gli altri. Quando andiamo al supermercato per l’acquisto ci interessa esclusivamente che sia morbida a doppio o triplo velo, e che sia candida. A volte anche a fiorellini.

Ma quanto ne sappiamo di come è fatta la carta igienica? Che possa minimamente essere dannosa non passa certo nella nostra mente, purtroppo c’è una carta igienica che risulta essere molto dannosa, ma pochi lo sanno.

Sono circa 100.000 prodotti chimici impiegati per produrre la carta igienica, tra questi uno dei più pericolosi è il cloro. Questa sostanza di norma è impiegata nella maggior parte dei prodotti che usiamo tutti i giorni, comprese le salviette per i neonati.

Il cloro è in grado di passare nell’organismo attraverso la pelle, entrando poi in circolo nel sangue, ma non è la sola sostanza dannosa. Un’altra sostanza utilizzata per la composizione di: rotoloni, asciugamani di carta o altro simile è la candeggina, da cui deriva una sostanza tossica come la “diossina”.