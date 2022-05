UeD, Tina non trattiene le lacrime: non l’abbiamo mai vista in queste condizioni | VIDEO

Tina Cipollari non trattiene le lacrime, mai vista in queste condizioni. Ecco che cosa è successo nello studio di Uomini e Donne, nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei. Un video mostra tutto.

Tina Cipollari fino alle lacrime. La verace opinionista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, non si trattiene. Il pubblico resta senza parole.

Tina Cipollari sorprende tutti

Sono ormai tantissimi anni che Tina Cipollari è opinionista nella trasmissione di Uomini e Donne. Maria De Filippi la adora e insieme a lei anche i tantissimi fan della trasmissione. Sempre pungente, ironica e divertente, Uomini e Donne non sarebbe sicuramente lo stesso senza di lei.

Spalla destra di Gianni Sperti e ‘croce’ della conduttrice, rallegra i pomeriggi di Canale 5 allietando con la sua verve ironica, il cuore dei telespettatori che attendono il consueto appuntamento giornaliero con il noto salotto dei sentimenti solo per ascoltare i battibecchi della verace opinionista con alcune dame e cavalieri della trasmissione.

Tina Cipollari si mostra dinanzi alle telecamere sempre allegra e sorridente, in realtà però, ha un cuore dolce e un animo che nasconde delle fragilità che fatica a mostrare ma nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, non è riuscita a trattenersi: la verace opinionista beccata in lacrime.

L’opinionista di Uomini e Donne non trattiene le lacrime

Uomini e Donne continua ancora a sorprendere e nella puntata andata in onda solo qualche ora fa, i telespettatori hanno potuto assistere ad un colpo di scena: Diego e Aneta che si stanno frequentando da qualche settimana, dopo una serie di battibecchi con Armando e Gianni Sperti, su ‘invito’ di Maria De Filippi, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione.

La Cipollari si è lasciata travolgere dalle emozioni del momento sorprendendo tutti. Cosa le è successo? Dietro lo scudo di simpatia e fortezza che vuole far vedere al pubblico e alla conduttrice, Tina Cipollari nasconde un animo dolce e sensibile. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne la verace opinionista non ha trattenuto le lacrime.

I due si sono concessi un ultimo ballo romantico prima di salutare tutti e andare via. Proprio durante la consueta pausa ballo, le telecamere hanno ripreso Tina Cipollari come mai prima: l’opinionista più peperina della trasmissione è stata colta in flagrante, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Che cosa ha suscitato in lei questa reazione inaspettata? Probabilmente l’emozione di vedere una nuova coppia innamorata l’ha fatta commuovere. Lei, che per il momento si proclama single, ha da poco chiuso una relazione importante con un noto imprenditore fiorentino con il quale aveva in cantiere progetti di non poco conto. Insomma, anche l’opinionista più peperina e sfacciata di Canale 5, sa emozionare ed emozionarsi.