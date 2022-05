Dopo mesi di silenzio, è arrivato il colpo di scena che mai nessuno si sarebbe mai aspettato a Uomini e Donne. Nelle scorse ore, un’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha fatto un annuncio inaspettato: scopriamo di più.

A Uomini e Donne le sorprese e i colpi di scena non mancano proprio mai. Nelle scorse ore, un’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha fatto un dolce annuncio. Ma sapete di chi stiamo parlando? scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, il dolce annuncio su IG| FOTO

Nelle scorse ore, una storica ex corteggiatrice ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Stiamo parlando di Federica Benincà. Ve la ricordate? Prese parte alla trasmissione di Maria De Filippi per corteggiare Marco Cartasegna nell’edizione del 2016/2017.

La giovane fu anche la sua scelta, ma usciti dallo studio di Canale 5, i due si lasciarono dopo pochi giorni. Oggi la vita di Federica è completamente cambiata, nelle scorse ore, tramite un post su Instagram ha rivelato di essere in dolce attesa di cinque mesi.

E’ stato difficilissimo nascondere questo segreto ai suoi fan che la seguono e sostengono ogni giorno sul suo seguitissimo profilo social, perché a quanto pare, i primi mesi di gravidanza non sono stati affatto semplici per lei. Ma ora la sua gioia è immensa e finalmente ha potuto condividere questa bellissima notizia pubblicamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Benincà (@federicabeninca)

Federica Benincà, la sua vita è completamente cambiata

Oggi Federica Benincà ha 27 anni e sta per diventare mamma. Il suo compagno si chiama Ettore Gliozzi ed è un calciatore. I due hanno mostrato tutta la loro felicità sui social, per l’arrivo del loro bebè. Ma non hanno fornito ulteriori informazioni, infatti, non sappiamo ancora se sarà una femminuccia o un maschietto.

Federica Benincà è in dolce attesa.❤ pic.twitter.com/Oz9YqqhCrQ — Marietta (@Mariettamitica) May 9, 2022

Federica e Ettore, entrambi classe 1995, si sono conosciuti e innamorati nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. Come saprete, prima di conoscere il giocatore, lei ha partecipato a Uomini e Donne.

La relazione con il tronista non durò molto, ma all’epoca lei era più piccola. Oggi Federica è una donna e la sua vita è completamente cambiata come anche il suo aspetto, infatti, dalle immagini che circolano in rete, notiamo che il suo look è molto diverso rispetto a qualche anno fa.