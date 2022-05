UeD, in studio il delirio: Tina totalmente fuori di sé | Mai vista una rissa di questi livelli

Venerdì 6 maggio 2022, nello studio di Uomini e Donne è avvenuta la registrazione di una nuova puntata. Secondo quanto svelano le anticipazioni che circolano in rete, Tina Cipollari ha completamente perso la pazienza.

Nella registrazione di venerdì 6 maggio è accaduto l’impensabile. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, i colpi di scena non sono mancati, il pubblico ha assistito al bellissimo annuncio di una storica coppia del trono over, ma anche ad un duro scontro che ha visto come protagonisti Tina Cipollari e un cavaliere: scopriamo cosa è accaduto nei dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa è accaduto? Impensabile

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella registrazione avvenuta venerdì 6 maggio 2022, è accaduto proprio di tutto. Riguardo il trono classico non abbiamo alcuna informazione, anche se stiamo tutti aspettando la scelta di Luca Salatino. Diversi utenti, però, credono che il suo percorso si concluderà senza una scelta, ma queste sono solo supposizioni.

Per Gemma Galgani, invece, non è sceso nessun cavaliere. Ma sulla sua amica del cuore, Ida Platano, abbiamo delle novità. La dama bresciana è stata al centro studio dove ha raccontato della frequentazione con Marco.

Ovviamente si è parlato anche del rapporto con il suo ex Riccardo Guarnieri, che sembra aver messo un punto. Gli scontri tra Tina Cipollari e Ida non si fermano, infatti, sembra che quest’ultima abbia preso il posto di Gemma Galgani.

Ma in questa nuova registrazione, abbiamo visto il ritorno di una storica coppia di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che sono tornati in studio per darci un annuncio davvero incredibile.

La coppia del Trono Over convolerà a nozze molto presto. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e proprio per questo hanno deciso di compiere un passo così importante.

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché durante la puntata, Tina Cipollari ha completamente perso le staffe con un cavaliere del Trono over. E’ accaduto l’impensabile: scopriamo di più.

Uomini e Donne: Tina Cipollari perde il controllo | La rissa

Durante la registrazione, Maria De Filippi ha annunciato la presentazione di un nuovo cavaliere in studio. Ma poco dopo la sua presentazione è scoppiato il caos totale in studio. L’uomo sarebbe un ex fotografo e in puntata avrebbe speso delle parole molto sgradevoli sulle donne.

Proprio per questo, la bella opinionista lo avrebbe attaccato senza filtri, scatenando così uno scontro molto acceso che è durato per un bel po’ di tempo. Non sappiamo ancora perfettamente le dinamiche, ma non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata.