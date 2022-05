“Ti amo”, Miriana Trevisan a cuore aperto dopo Biagio: mostra a tutti l’uomo della sua vita | VIDEO

Miriana Trevisan esce allo scoperto. Dopo Biagio D’Anelli il suo cuore appartiene solo e soltanto a lui. Ecco finalmente svelato chi è l’uomo della sua vita. Arriva una dichiarazione pubblica.

Miriana Trevisan non si nasconde più e finalmente confessa il suo amore all’unico uomo della sua vita. Svelato il segreto. Il ‘ti amo’ pubblico è proprio per lui.

Miriana Trevisan a cuore aperto

Miriana Trevisan torna a sorridere e il merito è di un altro uomo. Non stiamo parlando di Biagio D’Anelli con il quale invece pare abbia rotto definitivamente i rapporti. La ex valletta di Mike Bongiorno e l’opinionista più famoso di Canale 5, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip.

Entrambi hanno preso parte alla sesta edizione del noto reality di Cinecittà condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha fatto ritornare al successo Miriana che da un po’ di tempo era scomparsa dal piccolo schermo.

La Trevisan e D’Anelli sembrava che fossero davvero felici e innamorati ma una volta terminata l’esperienza nel reality più spiato d’Italia, ciascuno di loro ha preso strade diverse.

Non si capisce ancora tutt’oggi che cosa sia realmente successo, fatto sta che entrambi non si rivolgono più la parola. Dopo aver voltato pagina e dopo aver detto addio definitivamente all’opinionista di Barbara D’Urso, Miriana torna a sorridere grazie all’unico e vero uomo della sua vita: il primo ‘ti amo’ pubblico è solo per lui.

L’ex gieffina esce allo scoperto

Miriana Trevisan non si nasconde più ed esce allo scoperto. L’ex gieffina finalmente mostra l’unico uomo della sua vita per il quale arriva anche un ‘ti amo’ pubblico. Stiamo parlando di Nicola, il suo adorato figlio.

Ebbene sì, nessun ritorno di fiamma, almeno per ora, come speravano i fan, tra la ex valletta di Mike Bongiorno e Pago e soprattutto nessuna menzione all’ex gieffino Biagio D’Anelli.

Miriana ha una sola persona nel suo cuore ed è proprio il suo Nicola. Arriva una dichiarazione pubblica per lui. Proprio tramite i suoi social, nelle scorse ore, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha pubblicato alcune stories dove protagonista indiscusso è proprio l’adorato figlio avuto dall’ex marito Pago.

In occasione della festa della mamma, il giovane uomo, come si può vedere nel filmato, si reca in cucina dalla Trevisan porgendole una rosa…di plastica! In una scenetta tutta da ridere, il giovanotto confessa alla mamma che, essendo domenica e con tutti i fiorai chiusi, l’unico fiore che è riuscito a recuperare lo ha trovato in un negozio cinese.

L’ex gieffina scoppia in una sonora risata, abbraccia il figlio e pronuncia pubblicamente la frase ‘ti amo’. Ebbene sì, solo Nicola è stato capace di far tornare a sorridere Miriana dopo un periodo sentimentale turbolento ed è lui l’unico uomo della sua vita.