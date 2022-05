Scandalo a UeD, Riccardo e Alessandro ‘condividono’ un’altra famosissima donna | Povera Ida

By

UeD, scandalo nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi: Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza ‘condividono’ un’altra donna molto famosa e non si tratta di Ida Platano. Ecco chi è la ‘dama della discordia’.

Colpo di scena a Uomini e Donne. Due tra i cavalieri più famosi del parterre maschile del trono over di Canale 5, Riccardo e Alessandro, ‘condividono’ la stessa dama. Che batosta per la povera Ida!

UeD, scandalo nel salotto dei sentimenti

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, Uomini e Donne, continua ad attirare l’attenzione, riflettori puntati in particolare sui protagonisti del trono over del famoso dating show di Canale 5.

Da ormai oltre 20 anni, Maria De Filippi tiene compagnia al pubblico italiano con questo format da lei ideato che, a distanza di tantissimo tempo dalla prima messa in onda, riscuote ancora consensi positivi.

Dame e cavalieri ma anche giovani ragazzi e ragazze che si presentano al suo cospetto con l’intenzione di trovare l’amore, vengono sempre ben accolti dalla moglie di Maurizio Costanzo e dalla sua produzione che si mettono a completa disposizione dei loro ospiti per aiutarli a trovare l’altra metà della mela.

A proposito di dame e cavalieri, sapete che due protagonisti del trono over, Riccardo e Alessandro, ‘condividono’ la stessa donna? E no, non si tratta di Ida Platano ma di un’altra ragazza bellissima, giovane più di loro e soprattutto famosa.

Chi è la ‘donna della discordia’

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne vi sono sicuramente Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. I due sono legati indirettamente dalla presenza della stessa donna, da anni nel parterre femminile di Uomini e Donne, ovvero Ida Platano.

Riccardo e Ida si sono conosciuti proprio nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. I due, lontano dalle telecamere, hanno vissuto una storia d’amore turbolenta che si è conclusa qualche anno fa con risvolti molto negativi per entrambi.

Alessandro Vicinanza è sceso invece a corteggiare qualche mese fa la parrucchiera bresciana ma anche la frequentazione tra di loro si è conclusa amaramente. Ebbene, proprio Riccardo e Alessandro in realtà ‘condividono’ un’altra donna e non si tratta della bresciana bensì di un’altra star di UeD, ovvero Federica Aversano.

La giovane napoletana si è fatta conoscere per la sua partecipazione al salotto dei sentimenti di Canale 5 in veste di corteggiatrice di Matteo Ranieri, non è stata però la scelta del giovane che ha preferito uscire dal programma invece con Valeria.

Federica aveva attirato l’attenzione di Alessandro Vicinanza già nel periodo della sua frequentazione con Ida e a quanto pare la bella campana ha fatto capitolare ai suoi piedi anche Riccardo Guarnieri.

L’ex fidanzato di Ida Platano, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ha speso infatti delle parole dolcissime per la bella napoletana:

“La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo anche”.

I fan si chiedono dunque se Federica si farà avanti e deciderà di presentarsi in studio per conoscere Riccardo. Nascerà una nuova coppia?