Michelle Hunziker ‘molla’ Angiolini, l’indiscrezione: dopo anni è tornata insieme a lui | FOTO

Michelle Hunziker molla Angiolini

È durata quanto un gatto in tangenziale la relazione amorosa tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Solo qualche mese fa la conduttrice svizzera usciva allo scoperto con il medico più bello d’Italia nonché personaggio televisivo piuttosto conosciuto, Angiolini infatti ha preso parte all’edizione 2014 del Grande Fratello.

Pur non avendo riscosso notorietà grazie al famoso reality di Cinecittà, si è saputo ugualmente far strada nel mondo dei social grazie alla sua professione che ha sempre sponsorizzato sui canali Instagram.

Proprio parlando di medicina e benessere, Michelle e Giovanni si sarebbero conosciuti e tra i due sarebbe scattato il colpo di fulmine che avrebbe condotto la svizzera, dopo un periodo tormentato con Tomaso Trussardi, a prendere la decisione di separarsi dall’imprenditore di moda e uscire allo scoperto con Angiolini.

Ma a quanto pare la situazione è già cambiata. La conduttrice di Striscia la notizia ‘molla’ Angiolini e ritorna proprio tra le sue braccia. Arriva un’indiscrezione che lascia i fan senza parole.

La conduttrice svizzera torna insieme a lui

Già da qualche tempo si mormora che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non stiamo più insieme. Mentre lui è ritornato da poco dal Messico dove si è recato per un aggiornamento professionale, Michelle si è gettata a capofitto sul lavoro e sulla famiglia.

I due sono stati avvistati insieme per l’ultima volta dal settimanale Chi qualche settimana fa, uscire dallo stesso albergo per poi prendere strade diverse e sembra che da quel giorno non si siano più visti.

Sui social tutto tace ma riguardo Michelle arriva un’indiscrezione che potrebbe finalmente portare alla luce un segreto tenuto fino ad ora nascosto. La conduttrice svizzera ha deciso di ritornare proprio da lui. Stiamo parlando dell’ex marito Tomaso Trussardi.

Ebbene sì, voci di corridoio mormorano che la conduttrice di Striscia la notizia non abbia mai smesso di amare il suo ex marito e i due sono stati paparazzati qualche settimana fa insieme, in una baita in montagna vicini e complici più che mai. Ma non è tutto.

Giunge una indiscrezione che se dovesse essere confermata dai diretti interessati renderebbe i fan davvero felici. Il settimanale tedesco Das Neue Aktuell parla di un ritorno di fiamma tra Tomaso e Michelle: i due si starebbero (ri)frequentando.

D’altronde, si legge nell’articolo del magazine, Michelle ha sempre dichiarato che con Tomaso c’è stato e ci sarà sempre amore. Parole profetiche dunque? I due sono pronti a riprovarci? I fan della coppia sperano in un lieto annuncio.