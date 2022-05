Laura Maddaloni, che è rifatta lo sappiamo ma quanto ha speso? “Ora il chirurgo vive di rendita”

Laura Maddaloni è una delle protagoniste della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi. Sappiamo che in passato è ricorsa alla chirurgia estetica, ma sapete quanto ha speso? La cifra è davvero assurda: scopriamo di più.

Per Laura Maddaloni, L’Isola dei Famosi è un’esperienza nuova, dato che non è mai stata un personaggio televisivo, infatti, è diventata famosa per i suoi risultati sportivi. Essendo una grandiosa atleta, ci tiene molto a mantenersi in forma e a curare il suo aspetto fisico. Sapete cosa si è rifatta e soprattutto quanto ha speso? Non ci credereste mai: scopriamo di più.

Laura Maddaloni e il suo rapporto con la chirurgia estetica

Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi vediamo Laura Maddaloni, la campionessa di arti marziali, insieme a Clemente Russo, suo marito, affrontare la loro nuova avventura in Honduras. Senza dubbio, sono i protagonisti indiscussi del reality di Ilary Blasi. Ma ad attirare particolarmente l’attenzione è stata proprio lei.

Nei giorni scorsi il giornalista Armando Sanchez del magazine Novella 2000 ha intervistato Giacomo Urtis, chiedendogli un parere sui naufraghi di questa edizione. Il chirurgo dei vip, ha parlato di Laura Maddaloni e del suo rapporto con i ritocchini, dicendo:

“Su di lei potrei dire davvero tantissime cose…Si vede che ha un po’ esagerato con la chirurgia estetica, anche perchè è arrivata a Cayo Cochinos troppo artefatta…”

Ma cosa si è rifatta Laura Maddaloni? Stando alle parole del chirurgo, la naufraga avrebbe le ciglia finte, il trucco permanente e il filler alle labbra. Ma quanto avrebbe speso per tutti questi “ritocchini”? Scopriamolo.

Quanto ha speso Laura Maddaloni dal chirurgo? La cifra è assurda

Secondo una ricerca sul web, gli interventi di Laura Maddaloni avrebbero un costo davvero elevato. Il prezzo extension alle ciglia si aggira intorno ai 200 euro. Inoltre, la tecnica del trucco permanente e del filler alle labbra ha un costo di circa 500 euro.

Insomma, il prezzo di ogni trattamento non è affatto basso. Facendo un confronto con le foto del passato e quelle attuali, possiamo notare il clamoroso cambiamento della naufraga. Un utente, su Twitter, ha commentato ironizzando sui numerosi ritocchini di Laura, dicendo: “Una cosa è certa, ora il chirurgo di Laura vive di rendita!”

Ma in che senso questa e la stessa persona? Una cosa e certa, ora il chirurgo di Laura vive di rendita! 😂 pic.twitter.com/1XE9XqHBhh — callmegin (@Gossip14378601) May 3, 2022

Dobbiamo precisare che i prezzi elencati precedentemente sono una stima basata sulle informazioni sul web, la diretta interessata non ha mai confermato o smentito queste informazioni.