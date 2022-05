Nelle scorse ore però, un concorrente de L’Isola dei Famosi ha dovuto abbandonare la sua avventura a l’Isola dei Famosi 2022 a causa di un problema di salute. A svelare ogni cosa è stata proprio l’esperta di gossip, Deianira Marzano.

Purtroppo, uno dei protagonisti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è stato costretto ad abbandonare il suo gioco nel reality di Ilary Blasi a causa di un problema fisico. Sapete di chi stiamo parlando? Si tratta di una naufraga amatissima dal pubblico: scopriamo di più.

L’Isola dei Famosi 2022, naufraga abbandona il gioco

Ultimamente, a L’isola dei Famosi non si è parlato d’altro. Il triangolo amoroso composto da Beatriz, Roger Balduino ed Estefania sta facendo molto discutere. Proprio per questo, la prima, nella scorsa puntata, ha avuto l’opportunità di sbarcare in Honduras e rivedere il suo ex fidanzato con il quale ha avuto una storia d’amore durata circa tre anni.

I due hanno avuto un confronto faccia a faccia, ma il modello, nonostante abbia confessato di essere molto legato a Beatriz, ha deciso di continuare la sua conoscenza con la bellissima Estefania, infatti, durante la diretta ha rivelato:

“ Se dovessi scegliere tra Bea ed Estefania sarebbe difficile (…) No, non sono innamorato di Estefania e nemmeno di Bea, però mi piace”

Estefania non è rimasta convinta da quest’ultima dichiarazione del naufrago, infatti, si è mostrata molto delusa. Ma c’è anche tante delusione per Beatriz che è stata costretta a lasciare l’Isola dei Famosi e tornare a casa: scopriamo di più.

Beatriz lascia L’Isola dei Famosi: il terribile motivo

Nelle scorse ore, l’esperta di gossip, Deianira Marzano, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha rivelato perché Beatriz non sarebbe diventata una concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi, malgrado le dinamiche che avrebbe potuto regalare alla trasmissione.

Beatriz non sarà una concorrente de L’Isola…😒 pic.twitter.com/OX6n1YLuCs — Ginevra (@Ginevracasalin) May 9, 2022

Dalle parole dell’influencer, la ragazza avrebbe avuto “un problema fisico non grave” che si sarebbe verificato in Honduras. Proprio per questo motivo, l’ex di Roger non è rimasta in gara ed è ripartita dopo poco per l’Italia.

Purtroppo non sappiamo di quale problema fisico si tratti, ma al pubblico avrebbe fatto davvero piacere vederla nei panni di una naufraga. Ma tutto è possibile a L’Isola dei famosi, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire cosa accadrà.