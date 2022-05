Cicogna a Monaco, dopo anni è rimasta incinta proprio lei: la famiglia si allarga | FOTO

By

Cicogna in arrivo a Monaco. Dopo anni è rimasta incinta proprio lei, la famiglia Grimaldi finalmente si allarga. Nessuno si aspettava più che la bellissima nobildonna decidesse di fare il grande passo.

Buone notizie per il Principato di Monaco. Dopo anni proprio lei è in dolce attesa. Finalmente la famiglia Grimaldi torna a sorridere. Ecco chi è pronta a diventare nuovamente mamma.

Cicogna in arrivo a Monaco

Finalmente dopo un periodo abbastanza turbolento per la famiglia Grimaldi, arriva una buona notizia: proprio lei in attesa di un altro bebè. La dinastia più chiacchierata del Principato è pronta ad allargarsi.

La famiglia dei Grimaldi ha vissuto un anno molto particolare soprattutto per via dei problemi di salute che hanno colpito la principessa Charlene. La Wittstock è stata lontano da palazzo reale per tantissimi mesi a causa di una terribile infezione che ha messo a serio rischio la sua vita.

Ora che la sua situazione salutare sembra essere stata ripristinata, tutti a Palazzo dei Principi possono tirare un sospiro di sollievo. Finalmente il sole torna a splendere e l’arrivo della cicogna rallegra gli animi dei sudditi e della famiglia Grimaldi.

La famiglia Grimaldi si allarga

Giungono buone notizie dal Principato di Monaco: proprio lei è pronta ad allargare la famiglia. Stiamo parlando di Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, potrebbe essere in dolce attesa. L’indiscrezione viene dalla rivista Family Royales.

Utilizzare il condizionale è d’obbligo perché per il momento si tratta soltanto di rumors. La reale più bella del mondo, così come è stata definita Charlotte dai diversi mass media internazionali, potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio.

Dunque dopo Raphael e Balthazar, la Casiraghi è pronta ad accogliere un terzo baby. Per il momento dunque si allontanano le voci di una crisi e di un divorzio imminente con il marito Dimitri Rassam di cui fino ad ora si è parlato prepotentemente.

Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele tanto che la coppia avrebbe deciso di allargare la famiglia. Come sono nati questi sospetti? Charlotte è stata ospite alla sfilata di Chanel organizzata dalla direttrice creativa del noto marchio di moda Virginie Viard.

L’evento si è tenuto al Beach Hotel di Monte Carlo. Charlotte era bellissima, con un outfit casual in denim scuro. Alla sfilata qualcuno ha notato delle rotondità sospette ma a far gridare alla gravidanza è un gesto della Casiraghi.

La bellissima reale è stata sorpresa in uno scatto ad accarezzarsi il pancino come se stesse custodendo un dolce segreto. La figlia di Carolina è davvero in dolce attesa? I sudditi del Principato ne sarebbero felicissimi.