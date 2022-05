Amici, Maria cambia tutto alla finale: non è mai successo in 20 anni | Incredibile

Amici, Maria De Filippi cambia tutto alla finale. Non era mai successa una cosa del genere prima d’ora. Dopo vent’anni arriva una incredibile novità, nessuno se lo aspettava.

Dopo vent’anni tutto si stravolge ad Amici. Maria De Filippi ha deciso di cambiare tutto. Ecco che cosa vedremo nell’ultima puntata del famoso talent di Canale 5.

Amici, colpo di scena senza precedenti

Ormai ci siamo, tra pochi giorni scopriremo il vincitore dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Il talent più amato d’Italia sta per giungere al termine, siamo al giro di boa.

Nel sabato appena passato si è tenuta la semifinale e il pubblico ha scoperto chi accederà alla ultima serata in prime time, quella decisiva nella quale uno solo uno tra gli allievi attualmente in gara avrà la possibilità di alzare la coppa del campione e di portare a casa un cospicuo montepremi finale oltre a ottenere, senza dubbio, importanti contratti professionali.

Il talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo da ormai 20 anni non smette di riservare sorprese ma Maria De Filippi proprio in questa edizione, a un passo dall’ultima puntata, quella della finalissima, ha deciso di sbaragliare ancora tutti facendo una cosa che mai si era vista prima d’ora. Avete visto che cosa ha combinato l’amatissima conduttrice Mediaset? Ha cambiato tutto.

Maria De Filippi sorprende tutti

Maria De Filippi cambia tutto ad un passo dalla finale: in 20 anni di messa in onda del famoso talent di Canale 5 non era mai successa una cosa del genere. Che cosa ha combinato la moglie di Maurizio Costanzo? Ebbene, la famosa conduttrice ha deciso di mandare in finale ben 6 allievi e non 5 come era stato annunciato e previsto dall’inizio dell’anno.

Ad accedere alla finalissima saranno pertanto: Alex, Michele, Luigi, Sissi e la coppia formata da Albe e Serena. Non era mai accaduta una cosa del genere in tanti anni di trasmissione.

Come mai la De Filippi è arrivata a questa decisione? Secondo quanto annunciato dalla stessa conduttrice nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici, a seguito di un pari merito di voti attribuiti dalla giuria proprio alla ballerina Serena e al cantante Albe, la produzione si è ritrovata costretta ad aggiungere un ulteriore posto per la puntata, quella della finalissima nella quale si stabilirà finalmente il vincitore di questa lunga edizione.

Insomma, grandi novità che hanno lasciato un po’ interdetti i fan. Il gossipparo Amedeo Venza ha pubblicato sul suo profilo Instagram un meme che racconta, ironicamente, lo stupore dei fan per questa manovra inaspettata.

Già lo scorso anno, infatti, la finale doveva essere a 4 ma la produzione aggiunse un quinto posto, per consentire a Deddy di accedere all’ultimo round, quest’anno, invece, da 5 posti si è arrivati a 6 per Serena e Albe.

Insomma, qualcosa secondo il popolo del web non quadra. Si parla di preferiti e favoritismi mentre altri sono convinti semplicemente che, per una questione di votazioni e nulla più, la produzione abbia deciso di aggiungere un posto ulteriore senza voler fare nulla di losco e alle spalle dei telespettatori.